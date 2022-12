Coinbase říká zákazníkům, aby se zbavili Tetheru, stablecoinová válka se rozhořívá

Klíčové info

Coinbase povzbudila zákazníky, aby se zbavili Tetheru za USD Coin tím, že se vzdali poplatků

Binance loni v září vyřadila páry USDC, aby prosadila svůj vlastní stablecoin BUSD

Válka mezi centralizovanými stablecoiny se prohlubuje

DAI drží pochodeň pro decentralizaci, ale čelí těžké bitvě o relevanci, protože model se zdá být neškálovatelný

Válka o stablecoiny se vyostřuje.

Coinbase, která je spoluzakladatelem stablecoinu USDC, je poslední, kdo přešel do ofenzivy. Na svém blogu zveřejnili příspěvek, ve kterém vyzývá své uživatele, aby vyměnili své USDT za USDC.

„Události posledních několika týdnů otestovaly některé stablecoiny a my viděli útěk do bezpečí. Jsme přesvědčeni, že USD Coin (USDC) je důvěryhodný a renomovaný stablecoin, a proto usnadňujeme přechod: ode dneška se zříkáme poplatků pro globální maloobchodní zákazníky za převod USDT na USDC.“

Už nějakou dobu si říkám, proč Coinbase nepřešla do větší ofenzívy a nevyužila svou burzu k tomu, aby držitele tlačila do USDC. Cynik samozřejmě řekne, že toto rozhodnutí Coinbase je zvednout držbu USDC, aby získala další příjmy, protože ty se staly pro společnost masivním zdrojem příjmů, vzhledem k tomu, že úroková sazba na pokladničních poukázkách je nyní 4 %.

To dává smysl a přesně tak to je. Ale i přesto, taková neustálá úzkost kolem Tetheru může být také dobrá pro celý ekosystém. Nejlepší scénář – jakkoli se to může zdát přitažené za vlasy – je, že tržní kapitalizace Tetheru benevolentně klesne na nulu.

Ať už je Tether dobrý nebo ne, neustálá konverzace na toto téma je negativní pro celé odvětví.

Binance vyšvihla válku se stablecoiny o stupeň výš

Vedle pěti velkých stablecoinů došlo letos k vážnému pohybu.

Je zřejmé, že TerraUSD je jeden z těch větších, jeho šokující pád otřásá trhem. Od té doby byla decentralizovaná štafeta předána společnosti DAI. Ta se však potýká s vlastními problémy a je kritizována za to, že je vzhledem k velkému podílu v USDC centralizovaná.

To vedlo k hlasování o přechodu na pokladniční poukázky, zatímco nejnovější plán počítá s „volným pohybem“, protože pokud chtějí pokračovat v decentralizaci, nemají jinou alternativu. Své názory na DAI jsem již v minulosti vyjádřil a nezměnily se: domnívám se, že nemá budoucnost, protože tento model jednoduše není škálovatelný.

Jo, a stablecoin, který se volně pohybuje, mimochodem také není stablecoin.

Pokud jde o centralizované stablecoiny, byla to Binance, kdo tuto válku stablecoinů pořádně rozproudila, když v září oznámili, že vyřazuje páry USDC a automaticky převádí držby zákazníků na BUSD.

Pokud si vyneseme do grafu tržní podíl stablecoinů od srpna, můžeme vidět, že USDT a USDC se výrazně snížily, zatímco BUSD vzrostl.

Co se stane dál?

Výše uvedený graf ukazuje, jak dominantní jsou tři největší poskytovatelé, přičemž DAI má nyní tržní kapitulaci 5,2 miliardy dolarů, což je pouhá kapka v oceánu.

Ačkoli to vypadá jako znepokojující míra centralizace, ve skutečnosti nikdo nerozluštil kód, jak vytvořit decentralizovaný stablecoin. Takže ať se vám to líbí, nebo se vám to nelíbí, centralizace pokračuje.

Otázkou nyní je, kdo zvítězí mezi titány nahoře. Tento krok Coinbase je pozoruhodný, protože Binance dosáhla vážných zisků po oznámení o automatické konverzi. Binance ale stále uvádí USDT, jako nejkontroverznější stablecoin zůstává nejzakořeněnějším, naprosto zásadním pro celý ekosystém a zdaleka největším párem likvidity.

Nevěřím, že je to dobrá věc, takže v očích trhu je hezké vidět USDC, jak se zde pohybuje.

Podíl na trhu bude zajímavé znovu sledovat za několik měsíců. Hele, možná zanedlouho budeme všichni používat CBDC.