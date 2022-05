CoinCorner uvádí na trh bezkontaktní BTC kartu poháněnou sítí Lightning a NFC

CoinCorner, kryptoburza a poskytovatel webové peněženky, oznámila spuštění své Bolt Card.

Karta typu Bolt je bezkontaktní bitcoinová (BTC) karta, která je poháněna sítí Lightning Network (LN) a komunikací v blízkém poli (NFC).

Bolt Card umožní uživatelům využít sílu Lightning Network, platebního protokolu vrstvy 2 (L2) postaveného na bitcoinu, který umožňuje levné a rychlejší transakce, k provádění přímých plateb přiložením karty k prodejnímu zařízení s fakturou Lightning.

Announcing “The Bolt Card” 🧵

Visa? No

Mastercard? No

Lightning? Yes

The Bolt Card is an offline Lightning contactless card, powered by NFC, #Bitcoin Lightning and LNURL.

A global, open, permissionless, decentralised monetary network. pic.twitter.com/54UneVzG51

— Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) May 17, 2022