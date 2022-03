Indický zákon o zdanění kryptoměn vstoupí v platnost 1. dubna tohoto roku.

Ashish Singhal, spoluzakladatel a generální ředitel největší indické kryptoburzy CoinSwitch Kuber, říká, že zákon o daních z kryptoměn v zemi signalizuje „krok zpět“.

Singhal v pondělí vyjádřil své zklamání po objasnění od úřadů ohledně kryptodaňového zákona, který má vstoupit v platnost 1. dubna 2022.

Indie v únoru oznámila svůj zákon o dani z kryptoměn, který odhaluje 30% daň z jakéhokoli převodu digitálních aktiv. Na všechny kryptoplatby se měla vztahovat také 1% srážka, která se vybírá u zdroje.

Ačkoli kryptokomunita poukázala na vysoké daně, ocenila „uznání kryptoměn v zemi“. Ale v pondělí byla většina kryptoinvestorů šokována oznámením ministerstva financí ohledně vysvětlení.

Podle ministerstva se Indie bude snažit zdanit každou investici do kryptoměn samostatně, přičemž opakuje skutečnost, že zisky z jedné investice nelze použít k vyrovnání ztrát v jiné. Rovněž uvedlo, že náklady na infrastrukturu související s těžbou kryptoměn se nebudou počítat jako náklady na pořízení.

Zakladatel krypto zpravodajské platformy Coin Crunch India shrnul frustrace komunity ve svém tweetu.

If you made loss in Bitcoin, you cannot set it off with profit in Ethereum. The new taxation law was clarified in parliament today.

My suggestion is to sell everything you have before March 31, 2022. And start fresh from April 2022.

Cost of mining cannot be deducted too! pic.twitter.com/pfSGPAOFBO

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) March 21, 2022