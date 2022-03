Convex finance roste, protože ho integruje více protokolů DeFi.

Convex také těží ze zvýšené býčí dynamiky na širším trhu.

Convex prolomil klíčovou úroveň rezistence, což naznačuje rostoucí býčí dynamiku.

Convex finance ( CVX ) byl za posledních 24 hodin jednou z nejlepších kryptoměn. To bylo vyvoláno rostoucím počtem projektů, které integrují Convex a nabízejí investorům šanci získat pasivní příjem z jejich tokenů convex.

Například 16. března Rari Capital oznámil spuštění Tribe Convex Pool. Tento pool využívá některé z nejnovějších technologií, jako je Flywheel a plug-iny ERC-4626. Díky těmto technologiím budou moci investoři používat své tokeny convex finance jako kolaterál v protokolu Fuss při půjčování.

Stalo se to jen několik dní poté, co jiný protokol, Enzyme, oznámil, že uživatelé Enzyme mohou nyní používat Convex k vsazení svých tokenů curve finance a růstu svých výdělků. To je velká věc, protože to zvýšilo počet investorů používajících Convex, což by se mohlo v dlouhodobém horizontu promítnout do vyšších cen.

Zájem investorů o convex finance však nezpůsobují pouze integrace. Convex je také na trhu, který je v současné době na cestě exponenciálního růstu. DeFi je na růstové trajektorii, protože investoři využívají příležitostí pasivního příjmu prostoru. To znamená, že projekty jako Convex Finance, které investorům nabízejí možnost navýšit své zisky bez obchodování, budou jen populárnější.

Convex je pro investory zvláště zajímavý, protože jde o relativně nový projekt s relativně malou tržní kapitalizací. To znamená, že má potenciál poskytnout nadprůměrný výnos, jakmile se trh opět změní na vzestupný.

Convex finance prolomí klíčovou rezistenci

Zdroj: TradingView

Convex finance má od 20. března vzestupný trend a býčí dynamika roste. Býci jsou tak silní, že convex prorazil přes 20,26 USD, což je cenová hladina, kde během víkendu zaznamenal značnou rezistenci. Pokud udrží současnou dynamiku, pak by 25 USD bylo v krátkodobém horizontu na dosah.

Souhrn

Convex nabírá na síle po sérii kritických integrací s více protokoly DeFi. Convex finance také těží z rostoucího zájmu o DeFi a ze skutečnosti, že býčí dynamika je na vzestupu na širším trhu.