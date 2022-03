Kryptoměna COS, která běží na platformě BNB Beacon Chain (BEP2), získala 24 % díky zprávám, že http://COS.TV již není v beta verzi, kromě jiného pozitivního vývoje. Podle jejich kanálu na Twitteru byla oficiálně spuštěna.

Pokud chcete vědět, co je to COS, jestli se do něj vyplatí investovat a nejlepší místa, kde teď COS koupit, stačí vám přečíst si tento krátký článek.

Nejlepší místa pro nákup COS nyní

Binance

Binance exponenciálně roste, protože byla založena v roce 2017 a je nyní jedním z, ne-li největší kryptoměna výměny na trhu.

Swapzone

Swapzone je agregátor Crypto Exchange, který působí jako brána mezi komunitou a servisními službami CryptoCurrency. Swapzone si klade za cíl poskytnout pohodlné rozhraní, bezpečný uživatelský tok a křišťálově jasná data pro uživatele najít nejlepší směnné kurzy mezi celým trhem kryptocurrency.

Co je COS?

COS je nativní token Contentos, platformy, jejímž cílem je vybudovat decentralizovanou komunitu digitálního obsahu. Jejich posláním je svobodně produkovat, distribuovat, odměňovat a obchodovat s obsahem, ale bez ohrožení autorských práv.

Ekosystém se snaží podporovat tvorbu obsahu a globální rozmanitost a vrátit uživatelům hodnotu a práva k jejich obsahu.

Uživatelé Contentos mají kreditní skóre, které se vypočítává na základě jejich příspěvků. Získáním odměny za svou práci jsou uživatelé motivováni ke sdílení a propagaci obsahu správnému publiku.

Hodnota tvorby a odměny jsou transparentní a otevřené díky decentralizovanému systému příjmů. Aby byla zajištěna úplná sledovatelnost transakcí a ověřování autorských práv, ekosystém využívá nejnovější technologii blockchainu.

Mám si dnes koupit COS?

COS může být lukrativní investicí, ale před přijetím závazku si udělejte čas a přečtěte si alespoň několik cenových předpovědí od předních analytiků a proveďte průzkum trhu. Veškeré investiční rady berte s rezervou.

Predikce ceny COS

GOV Capital je na ohledně tokenu docela býčí. Předpovídají, že za rok bude mít hodnotu 0,04 USD, což je asi čtyřnásobek jeho současné hodnoty. Za 5 let COS změní majitele za 0,14 USD.

COS na sociálních sítích