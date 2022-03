Cosplay token je kotován na dvou hlavních burzách v Japonsku

Cosplay token (COT) byl v posledních dnech kotován na dvou hlavních burzách v Japonsku. Bylo to provedeno současně. Je to velký krok pro token ve snaze získat větší viditelnost. Zde je to, co zatím víme:

Token COT byl uveden na burze Zaif a SAKURA.

Obě tyto burzy jsou v Japonsku, jednom z předních krypto a cosplay trhů.

V době psaní tohoto článku se cosplay (COT) obchodoval za 0,194462 USD, což je zhruba o 10 % více.

Zdroj dat: Coingecko

Cosplay token (COT) – Co očekávat od kotace

Ve většině případů jsou kotace pro tokeny dobré. Pokud jsou totiž coiny dostupné na některé z předních burz, je pro potenciální investory jednodušší je koupit. Skutečnost, že COT je uveden v Japonsku, je obrovským plusem. Japonsko je jedním z největších krypto a cosplay trhů.

Zdá se, že zprávy o kotaci povzbuzují investory k nákupu COT. V době psaní článku se coin skutečně prosadil. Obchodoval se za 0,194462 USD, což je za den nárůst o 10 %.

Kotace na Zaif a SAKURA jsou nyní aktivní. Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici další podrobnosti o kotaci, bude coin široce dostupný během následujících 24 hodin. Můžeme očekávat, že v nadcházejících dnech uvidíme nějakou pozitivní cenovou akci.

Měli byste zvážit cosplay token (COT)?

Cosplay token (COT) není jedním z největších krypto aktiv. Ve skutečnosti je to specifický token, který se zaměřuje na cosplay průmysl v hodnotě 45 miliard dolarů.

Získává však určitou trakci. I když neočekáváme, že v blízké budoucnosti dosáhne 100násobku, stále zde existuje určitá výhoda pro slušné krátkodobé zisky. Pokud patříte mezi investory, kteří jsou ochotni riskovat, kupte si jej nyní.