Decentralizace je krásná, ale má i zlověstné stinné stránky

Sankce.

Nepochybně módní slovo v kruzích kryptoměn – vedle cenzury, regulace a centralizace.

Tento týden ukázal, jak velký problém to je – a rostoucí zájem orgánů činných v trestním řízení o kryptoměny. Spojené státy ve středu oznámily odstranění rusko-venezuelské sítě, která používala Tether (USDT) k nelegálnímu přesunu peněz.

Po únorové invazi na Ukrajinu byly vůči Rusku agresivně uvaleny mezinárodní sankce. To rychle přivedlo do centra pozornosti téma kryptoměny a její potenciální schopnosti obcházet takové sankce.

Odpor proti cenzuře je pilířem kryptoměn

V jednom smyslu je odolnost vůči cenzuře skvělá. Ve skutečnosti je to jedna z páteří kryptoměny. Prostřednictvím této svůdné kvality decentralizace získají jednotlivci schopnost převzít kontrolu nad svým jměním a vyhnout se vlivu vlád a dalších centrálních entit.

Tato decentralizace a odolnost proti cenzuře nabízí nejrůznější výhody. Vzpomeňte si na ty, kteří žijí v nedůvěryhodných režimech, nyní s možností získat určitou kontrolu nad jměním. Občané, kteří vidí masovou inflaci prostřednictvím neschopných vlád, si nyní mohou jednoduše a s minimálním úsilím koupit stablecoiny, a proto ukládají svou hodnotu v USD.

Tyto výhody víceméně každý uznává. Představují mi některé z důvodů, proč jsem tak fascinován tímto zvláštním malým průmyslem. Pomáhá odbourávat finanční privilegia a dává občanům rozvojových zemí šanci zachovat si své bohatství. Jistě, Bitcoin je neuvěřitelně volatilní a v současné době hrubě nevhodný jako uchovatel hodnoty, ale kryptoměna se vztahuje i na stablecoiny, méně volatilní coiny – existuje celá řada možností.

Je decentralizace také nevýhodou?

Mnozí Tether odsuzují za to, že je centralizovaný. Ach – podléháte rozmarům americké vlády, tvrdí. A mají pravdu. Podívejte se na události minulého měsíce s Tornado Cash, cash mixer na Ethereum.

Vláda může nařídit Tetheru, aby zmrazil peněženky, kdykoli chce, a Tether musí vyhovět. Jsou regulovanou společností – a tak jsou regulované společnosti povinny jednat.

To je důvod, proč jsem se tak dlouho dohadoval o tom, jak centralizované je Ethereum. Celý ekosystém je tak závislý na centralizovaných stablech jako Tether a Circle. Pokud je kapitál proudící systémem centralizovaný a podléhá cenzuře, jak pak může být Ethereum – nebo DeFi obecně – decentralizováno?

Musíme však čelit i nevýhodám decentralizace. Jakkoli je kouzelný – a pro všechny dveře, které se otevírají –, má také velmi významné nevýhody. Schopnost aktérů obcházet mezinárodní sankce je jedna. Toto je hrozivá, ale velmi skutečná realita – decentralizované kryptoměny tomu pomáhají.

Co se stalo tento týden?

Oznámení z tohoto týdne – že americké ministerstvo spravedlnosti vznáší obvinění proti pěti Rusům a dvěma Venezuelanům obviněným z udržování celosvětové sítě praní špinavých peněz a obchodu se sankcionovanými společnostmi – zdůrazňuje, o jak skutečný problém se jedná.

Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že obviněný usnadnil obchod se stovkami milionů barelů ropy, které byly následně odeslány ruským a čínským kupcům. Členové kohorty byli navíc obviněni z pašování vojenské technologie do Ruska.

Jak Rusko nadále terorizuje Ukrajinu, vykresluje to ponurý obraz kryptoměny napomáhající válečnému úsilí. Podle The Block jeden z obviněných, ruský státní příslušník Jurij Orekhov, údajně řekl komplici „žádný strach, žádný stres. Jakmile začneme kotvit, okamžitě se přemístíme. USDT funguje rychle jako SMS“.

Proruské polovojenské skupiny prý také využívaly kryptoměny k financování svých aktivit. Ukrajina však využila možnosti darování kryptoměn výrazně více – na základě žádosti svého viceprezidenta na Twitteru získala více než 100 milionů dolarů.

A tak to je s centralizovanou kryptoměnou jako je Tether, což znamená, že potenciální obavy se rozšíří na všechny kryptoměny, spíše než jen na decentralizované coiny. Pro ty druhé jsou však prostředky pro vymáhání práva k omezení nezákonné činnosti značně omezeny – což je neuvěřitelné požehnání, ale také děsivá vyhlídka.

Stojí to za to?

Jako spousta věcí, i tady je dobro a zlo.

Jde o to, zda pozitiva převažují nad negativy. Převažuje síla decentralizace a vše dobré, co může světu nabídnout, nad potenciálem, aby špatní herci mohli obchodovat svobodněji?

Věřím, že ano, ale musíme být opatrní v tom, jak se k tomu postavíme, a přitom nepřehlížet velmi zlověstné věci, které se dějí na okraji tohoto odvětví. Vymáhání práva má samozřejmě také svou roli a vývoj v tomto týdnu ukazuje, že to začínají dělat stále více.

Abychom to uzavřeli, decentralizace je úžasná. Ale není to dokonalé – a to je třeba uznat. Doufejme, že to dobré bude i nadále převažovat nad špatným. Ale až budete příště lyrizovat o utopické budoucnosti postavené na decentralizovaném rámci, zvažte skutečnost, že existují i výběry.