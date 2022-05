DeFi Land spouští novou herní funkci P2E související se zemědělstvím

DeFi Land, multiřetězcová hra na simulaci zemědělství postavená na Solana za účelem gamifikace Decentralized Finance (DeFi), spustila novou hru zaměřenou na zemědělství (P2E).

Doposud je DeFi Land třetí největší hrou z hlediska tržní kapitalizace a očekává se, že dnes bude představeno více funkcí.

Podle týmu DeFi Land dokázala platforma získat 1,75 milionu dolarů z prodeje nezaměnitelných tokenů (NFT), zatímco byla spuštěna na začátku tohoto roku.

DeFi Land hra je zdarma, hráči se mohou připojit bez jakýchkoli počátečních prostředků a snažit se vydělávat XP a také soutěžit s ostatními hráči na žebříčku o měsíční odměny.

Po úplném spuštění P2E mohou uživatelé provádět všechny činnosti související se zemědělstvím, jako je farmaření, lov a rybaření. Tým také slíbil, že hra P2E bude přístupná hráčům a bude také zobrazovat základní farmářské simulace, jako jsou tituly Stardew Valley a Harvest Moon.

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live!

🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse.

🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for? #DeFiLand pic.twitter.com/QRiAkOzpzD

— DeFi Land | Beta Phase 2🚜 (@DeFi_Land) May 18, 2022