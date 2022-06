DeFi naskočila uprostřed paniky na trhu

V poslední době se v kryptoměnách objevilo několik znepokojivých trendů, ale jeden konkrétní mě minulý týden zaujal. Solend, půjčovací platforma založená na Solana, prošla vládním hlasováním o převzetí soukromé peněženky.

Soukromá peněženka (dále označovaná jako „velryba“) uložila 5,7 milionu SOL, v současné době v hodnotě 200 milionů $, na platformu pro půjčování. Proti této pozici si velryba vypůjčila 108 milionů dolarů stablecoinů. 5,7 milionu tokenů SOL představovalo více než 95 % celkových vkladů na platformě.

Problém nastal, když cena Solana klesla vedle širšího trhu, což drasticky snížilo hodnotu velrybího kolaterálu a uvedlo do hry potenciální scénář likvidace. V tomto případě by byl trh zaplaven a potenciálně by se snížila hodnota tokenu Solana.

„V nejhorším případě by Solend mohl skončit se špatným dluhem,“ řekl Solend. „Mohlo by to způsobit chaos a zatížit síť Solana.“

Při porovnání tohoto množství SOL s objemem obchodování je zřejmé, jak velký dopad by to mělo na trh, přičemž spouštěcí účinky botů na DEXech by pravděpodobně dále prohloubily tlak na pokles, který by tato peněženka způsobila, kdyby zaplavila trh.

Likvidační cena půjčky je 22,27 USD, což by ke spuštění vyžadovalo 35% pokles oproti aktuálním cenám. I když se jedná o značný pokles, Solana je jen letos o 80 % nižší a 35% pokles odtud není ani zdaleka nepředstavitelný – a byl velmi blízko, protože Solana minulý týden klesla na 25 USD.

Protokol se pokusil dostat k velrybě a požádat je, aby dobili půjčku, ale nastal rádiový klid a peněženka byla téměř dva týdny neaktivní. Takže hlasování prošlo a protokol odhlasoval dočasné převzetí velrybí peněženky a snížení rizika pro protokol.

Po převzetí peněženky bylo v plánu zlikvidovat velrybu prostřednictvím mimoburzovních transakcí, spíše než riskovat kaskádovou nákazu likvidací na řetězu pomocí automatických mechanismů.

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

Od té doby velryba převedla 25 milionů dolarů na Mango Markets, čímž omezila zkázu, kterou by způsobila Solend v případě spuštění likvidace.

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022