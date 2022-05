Škrabka OmniDex1 DEX je nyní aktivní a umožňuje DIA shromažďovat a agregovat tržní data z OmniDEX na Telos.

Nehledejte dále než tento krátký článek, kde najdete všechny podrobnosti o DIA: co to je, stojí za to investovat a nejlepší místa, kde si DIA nyní koupit.

Co je DIA?

DIA (Decentralised Information Asset) je open source platforma Oracle, která umožňuje účastníkům trhu získávat, dodávat a sdílet důvěryhodná data.

DIA si klade za cíl být ekosystémem pro otevřená finanční data v ekosystému finančních inteligentních smluv, který spojuje datové analytiky, poskytovatele dat a uživatele dat.

Obecně platí, že DIA poskytuje spolehlivý a ověřitelný most mezi off-chain daty z různých zdrojů a on-chain smart kontrakty, které lze použít k vytvoření různých finančních DApps.

DIA je token správy platformy. V současnosti je založen na protokolu ERC-20 Ethereum.

Mám si dnes koupit DIA?

Dia může být lukrativní investicí, ale věnujte čas tomu, abyste si přečetli alespoň několik cenových předpovědí od předních analytiků a proveďte průzkum trhu, než se zavážete. Veškeré investiční rady berte s rezervou.

DIA a cenová předpověď

Podle Tech News Leader, Dia coin klesne na 0,74 dolaru za 1 rok, ale poté vzroste na 2,16 dolaru za 5 let. Za deset let bude mít 1 DIA hodnotu 13,71 $.

Wallet Investor si myslí, že DIA je špatná investice. Předpovídají pokles na 0,04 dolaru, přibližně polovinu jeho současné ceny. To je ztráta 95%.

