Presale kryptoměny Metacade zaznamenal velký úspěch, a to je projekt teprve na začátku. Dnešní kryptozprávy se hlouběji zabývají touto slibnou platformou GameFi a analyzují, kam až by mohla dojít kryptoinvestice do Metacade (MCADE).

Dnešní kryptozprávy: Mohl by být presale kryptoměny Metacade nejlepší kryptoinvesticí roku?

Největší novinka v krypto sféře se v současnosti týká Metacade – zbrusu nové platformy GameFi, která mezi blockchainovou komunitou vyvolává spoustu humbuku. Presale kryptoměny Metacade rychle přilákal $10.3m kryptoinvestic, protože je pravděpodobně předurčena k tomu, aby se stala jednou z nejkomplexnějších platforem v oblasti blockchainových her.

Dnešní kryptozprávy zdůrazňují, že každé předchozí kolo fundraisingu pro Metacade bylo zcela vyprodáno. To znamená, že cena MCADE od počáteční beta fáze vzrostla z 0,008 $ na $0.017.

Během presale kryptoměny Metacade uvolňuje 70 % své celkové nabídky tokenů, což komunitě umožňuje rozsáhlé příležitosti zapojit se do akce ještě před jejím koncem. Vzhledem k tomu, že do MCADE již proudí tak vysoká úroveň kryptoinvestic, připravuje se nyní token na významnou dlouhodobou price action.

Může MCADE v roce 2025 dosáhnout hodnoty 5 $?

Dnešní odborníci analyzující kryptografické zprávy naznačují, že MCADE by mohl explodovat v roce 2023 a později. Presale kryptoměny MCADE je známkou toho, že se toho stane ještě více, protože projekt soustavně přitahuje významné investice.

Díky presale kryptoměny je expozice MCADE nastavena na dramatický nárůst, jakmile vstoupí na burzy digitálních aktiv. Odborníci proto spekulují, že do konce roku 2023 by hodnota MCADE mohla díky tomuto nárůstu investičních příležitostí dosáhnout 1 $ za token.

Platforma Metacade bude spuštěna v roce 2023 a rozsáhlá nabídka projektu bude dokončena v roce 2024. Díky zavedení převratného výběru krypto-výnosových mechanik a rozsáhlých výhod pro komunitu Metacade očekává, že přiláká značné množství uživatelů během této doby.

V letech 2024 a 2025 by Metacade mohla zažít velký úspěch. Na příštím býčím trhu by MCADE mohl přilákat obrovské množství kryptoinvestic, což by díky deflační tokenomice projektu vyhnalo cenu tokenu MCADE až na 7 $. To by znamenalo neuvěřitelný 350násobný nárůst od konce presale kryptoměny – nárůst, který by mohl konkurovat ostatním nejúspěšnějším projektům GameFi na Web3.

Co je Metacade?

Metacade je největší blockchainová herna. To znamená, že nabízí nejrozsáhlejší sbírku her typu play-to-earn (P2E), jakou lze kdekoli na blockchainu najít, přičemž každý titul nabízí integrovanou finanční odměnu pro hráče.

Kromě toho se Metacade stane centrálním střediskem pro všechny uživatele Web3. Bude zobrazovat nejnovější trendy v blockchainovém hraní a propojovat svou komunitu novými a vzrušujícími způsoby.

Metacade také nabízí uživatelům rozsáhlý výdělečný potenciál nad rámec metaverza herny. Ten bude zahrnovat Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn a Work2Earn, protože Metacade přináší komplexní řešení GameFi využívající technologii blockchain.

Jak MCADE funguje?

Metaverzální arkáda nabídne příležitostné i soutěžní hraní, jelikož zde uživatelé mohou hrát sólo nebo se utkat v hodnocených soutěžích. Turnaje s placeným vstupem nabídnou vítězům velké kryptografické prize pooly, a tak si soutěživí hráči mohou vyzkoušet své dovednosti v boji o slávu.

Komunitní centrum Web3 bude zobrazovat dnešní kryptozprávy a nejlepší nové blockchainové hry v této oblasti. Bude také odměňovat tvůrce obsahu prostřednictvím funkce Create2Earn, která bude uživatelům přinášet finanční pobídky, když budou zveřejňovat recenze her, sdílet alfaverze a komunikovat s ostatními členy komunity.

Funkce Work2Earn na Metacade propojí nová pracovní místa pro kryptoměnové nadšence a umožní komukoli nastartovat kariéru v blockchainu. Work2Earn bude zahrnovat brigády, role na volné noze a pozice na plný úvazek v některých z nejžhavějších společností Web3 – což je masivně hodnotná nabídka, které se žádná jiná platforma GameFi nevyrovná.

MCADE posouvá blockchainové hraní na další úroveň

Dnešní kryptozprávy, které informovaly o tom, že Metacade přilákala $10.3m za 16 týdnů, nejsou žádným překvapením. Metacade skutečně mění pravidla hry a bude přímo financovat další vlnu vývoje her.

Program Metagrants poskytne herním vývojářům investice v rané fázi vývoje při vytváření nových P2E her pro uživatele blockchainu. Bude zahrnovat hlasovací proces, v němž komunita Metacade rozhodne, které nové tituly jsou nejlepší, což znamená, že nejžádanější P2E tituly mohou být uvedeny do metaverza herny pro komunitu.

Vyplatí se MCADE koupit?

Presale kryptoměny MCADE by mohl být nejlukrativnější příležitostí tohoto roku. Díky obrovskému výdělečnému potenciálu zabudovanému do platformy a nebývale vysoké cenové predikci v důsledku dnešních kryptozpráv vypadá Metacade jako významný doplněk kryptoinvestičních portfolií. Můžeme jen očekávat, že tento hype se bude zvyšovat s tím, jak presale v březnu vstoupí do závěrečné fáze.

Metacade je ukázkovým příkladem silné kryptoinvestice během kolísavých tržních podmínek, protože její dlouhodobý potenciál od ukončení presale kryptoměny je obrovský.