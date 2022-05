Dno Bitcoinu podle analýzy řetězců ještě nenastalo

On-chain analýza je pro mě fascinující. Exkluzivně pro blockchain neexistuje mimo kryptoměny. Ale při skákání do řetězce můžeme často získat zajímavé poznatky o náladě na trhu a konkrétní ukazatele dokonce předpovídaly budoucí cenový vývoj.

Samozřejmě, vzhledem ke krátké historii bitcoinu, která trvá jen něco málo přes deset let, není zatím jasné, které indikátory jsou pouze náhodné a které mají skutečnou hodnotu. Ale to je součást zábavy, ne?

Procento nabídky v zisku

Tento týden jsem na Twitteru narazil na vzrušující indikátor, který sestavil @OnChainCollege, který je skvělým pomocníkem, pokud se zabýváte analýzou řetězců. Podívá se na procento nabídky bitcoinů na zisku, aby posoudil, jak přehřátý (nebo ochlazený) trh je. Historicky to pro Bitcoin docela dobře signalizovalo začátek a konec medvědích trhů.

A tyto pásma jsou v tuto chvíli velmi blízko křížení.

Abychom vysvětlili, co je to metrika, pro ty, kteří nevědí, procento nabídky na zisku odkazuje na procento existujících bitcoinů, kde je aktuální cena vyšší než cena, za kterou byly tyto bitcoiny zakoupeny. Když procento nabídky na zisku stoupne nad 50 %, je to špičkový signál. Když procento klesne pod 50 %, jedná se o spodní signál. Tak zní teorie.

Níže uvedený graf to ukazuje až do roku 2011. Všimněte si, že @OnChainCollege to vykreslila tak, že do grafu umístila procento nabídky ve ztrátě (červená) a také procento nabídky v zisku (zelená). Tyto dvě čáry křížící se by byly indikátorem.

Historická přesnost

Jak vidíte, toto se předtím překročilo pouze čtyřikrát. Naposledy to bylo v březnu 2020, kdy trhy otřásl nástupem COVIDu. Z mého pohledu to byla nejděsivější doba v historii kryptoměn – skutečná existenciální událost (abych byl upřímný, připadalo mi to jako existenciální krize pro svět jako celek).

Chcete-li si zahrát na ďáblova advokáta, pravděpodobně byste mohli tento případ odepsat jako událost černé labutě a přehlédnout působivý odraz, který následoval po přechodu zde – dobře. Ale když se podíváme na ostatní případy, předpovědní schopnost platí ve všech třech případech: 2019, 2014 a 2011.

To je všechno v pořádku. Ale co říká trh nyní? No, procento ztráty ve ztrátě nepřekročilo procento zisku – zatím. Pokud vzor vydrží, znamená to, že může být ještě více bolesti, až se dostane dovnitř.

Upozornění na analýzu řetězců

Je zřejmé, že jakákoli analýza v řetězci přichází s upozorněním, že nejen že je prostor vzorku malý, ale data mohou být nestrukturální, s materiálními změnami v krajině. Dnes jsme svědky nekontrolovatelné inflace, jestřábího Fedu a děsivého geopolitického klimatu. To spustilo nejhorší začátek roku pro akcie od roku 1939.

Tyto makrovětry znamenají, že poprvé v historii bitcoinu plave proti proudu proti serióznímu a konzistentnímu medvědímu sentimentu – duben byl pro akcie nejhorším měsícem od října 2008. Navíc bitcoin dnes nemá téměř nic společného s penězi na internetu. bylo to v roce 2011, nebo dokonce 2014. Dnes zaujímá své místo mezi třídami aktiv, s institucionálními penězi proudícími dovnitř a místem u makro stolu.

To vše znamená, že ani zdaleka není zaručeno, že se zde historie bude opakovat, pokud by se tato pásma znovu protnuly. Nicméně je to fascinující trend sledovat a úhledně používat analýzu řetězců od analytika, který je mým osobním oblíbencem. Bude zábavné to sledovat dál.