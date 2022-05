Navrhuje se mít nový řetěz Terra (LUNA) a (starý)Terra Classic (LUNC) s odstraněným UST z nového řetězu.

Terra by se měla rozdělit, aby vytvořila nový řetězec, který by ji zachránil před úplným kolapsem, oznámil v pondělí Do Kwon z Terraform Labs.

Podle Kwona nový plán také pomůže zachránit komunitu kolem kryptoměny, která má podle něj za sebou hodně dobrého vývoje.

Kwon řekl, že plánem je, aby byl nový návrh řízení předložen komunitě 18. května. Poté by se nastartovala časová osa směrem k rozvětvení blockchainu Terra, přičemž algoritmický stablecoin nebude součástí nového blockchainu.

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 16, 2022