Dokáže presale tokenů ASI udržet krok s růstem projektu Cosmos v roce 2023? Co potřebuje vědět každý investor

Rozsáhlé zotavení kryptoměnového trhu přimělo investory přehodnocovat budoucnost ceny projektu Cosmos, protože price action ATOMu začala vzbuzovat rozruch. Na obzoru by mohl být obrat dlouhodobého trendu, z čehož by měl těžit zejména jeden nový projekt.

Presale kryptoměny AltSignals vynesl během prvních 24 hodin více než 120 000 $, což vytvořilo ještě větší býčí impuls pro blockchainové hnutí umělé inteligence. Překoná tedy Altsignals v příštích letech price action ekosystému Cosmos?

Cena Cosmosu se zotavuje, zatímco AltSignals čeří vody Web3

Cena kryptoměny Cosmos se začala zotavovat z dlouhodobého propadu poté, co během pádu trhu v roce 2022 ztratila 85 % své hodnoty. Cena ATOMu se nyní od začátku roku 2023 více než zdvojnásobila, což vedlo mnoho investorů k předpovědi dlouhodobého obratu trendu pro tento blockchain.

Zatímco cena Cosmosu nadále stoupá, presale tokenu od AltSignals se nadále těší velkému zájmu. $ASI je vzrušující novinkou projektu AltSignals, který v rámci své komunity od roku 2017 soustavně sdílí ziskové obchodní signály.

Po vydání špičkového algoritmického indikátoru s názvem AltAlgo™ se AltSignals nyní pouští do oblasti umělé inteligence (AI) založené na blockchainu . Token $ASI poskytne přístup k nové a vylepšené sadě obchodních nástrojů, která je poháněna AI, čímž se platforma staví do pozice předního inovátora v hnutí Web3 AI.

Co je Cosmos (ATOM)?

Cosmos (ATOM) je vysoce škálovatelná, bezpečná a interoperabilní blockchainová síť. Ekosystém umožňuje vývojářům vytvářet a nasazovat vlastní decentralizované aplikace (dApps), které jsou bez omezení škálovatelnosti a interoperability typických pro jiné blockchainy.

Cosmos umožňuje vývojářům vydávat vlastní tokeny a také se připojovat k jiným blockchainům založeným na Cosmosu prostřednictvím protokolu Inter Blockchain Communication (IBC). To vedlo ke vzniku ekosystému propojených chainů, které umožňují snadné přemostění aktiv napříč různými protokoly, a vedlo ke konzistentní poptávce, která pomohla udržet cenu ATOMu nad vodou.

Předpověď ceny pro Cosmos: Dokáže ATOM dosáhnout 20 $ v roce 2023?

Cena ATOMu zaznamenala v posledních letech velkou volatilitu, investoři však nadále věří v budoucnost této platformy. Očekává se, že cena Cosmosu bude v příštích letech odrážet jedinečné a inovativní blockchainové řešení ekosystému, což vedlo ke slibné předpovědi ceny ATOMu.

Predikce ceny ATOM zní, že by cena mohla dosáhnout 20 $ před koncem roku 2023, s tím, že se očekává určité pokračování před větším stáhnutím širších kryptotrhů. Vzhledem k tomu, že cena Cosmosu je přímo ovlivněna jeho užitečností, mohli by dlouhodobí investoři považovat současnou cenu 12 $ za slibnou vstupní pozici.

Co je AltSignals?

AltSignals je od svého prvního spuštění v roce 2017 jednou z nejúspěšnějších skupin intradenního obchodování v rámci Web3. Platforma využívá pokročilé algoritmické nástroje k poskytování signálů s nebývalou přesností. Někteří obchodníci využívající AltAlgo™ zaznamenali 10násobné zisky svého portfolia v 19 z 32 sledovaných měsíců.

Platforma nyní uvádí na trh sadu pokročilých obchodních nástrojů využívající umělé inteligence s názvem ActualizeAI. ActualizeAI je průlomovým projektem, protože je speciálně navržen tak, aby zlepšil přesnost starších nástrojů a poskytoval ziskovější obchodní signály než kdykoli předtím.

Tokeny AI projektu založeného na blockchainu patřily v roce 2023 k těm s nejlepší výkonností, přičemž mnohé z nich v tomto sektoru dokonce překonaly cenu Cosmosu. Budoucnost AI na blockchainu vypadá zářivě a nová sada AI nástrojů společnosti AltSignals činí z nového tokenu ASI velmi žádanou investiční příležitost.

Jak AltSignals funguje?

Token $ASI lze použít k získání přístupu k nástrojům ActualizeAI. Tato sada nástrojů kombinuje strojové učení se zpracováním přirozeného jazyka (NLP) a analyzuje řadu cenových ukazatelů a nálad na trhu. Protože je projekt poháněn umělou inteligencí, může ActualizeAI zvážit obrovské množství komplexních dat, než svým uživatelům poskytne jediný nákupní nebo prodejní signál.

Prvek strojového učení protokolu umožňuje ActualizeAI neustále zlepšovat míru úspěšnosti. Vzhledem k tomu, že AltAlgo™ již má za sebou působivé výsledky, zdá se, že pro novou a vylepšenou ActualizeAI je limit v nedohlednu.

Uživatelé mohou získat přístup do klubu ActualizeAI Club zakoupením tokenu ASI . Klub poskytne lepší přístup k ActualizeAI, možnost beta testování nejnovějších nástrojů vydaných společností AltSignals a exkluzivními investičními příležitostmi ve světě Web3. Token $ASI lze také stakovat a získat tak pasivní příjem, nebo můžete vydělávat účastí na různých nových funkcích uvolněných do ActualizeAI Clubu.

Může ASI v roce 2023 dosáhnout 0,50 $?

Předpokládá se, že token $ASI bude v blízké budoucnosti dosahovat významných zisků, protože presale tokenu vytváří dynamiku pro nový vývoj platformy. $ASI má deflační tokenomiku a očekává se, že jeho rozsáhlá využitelnost v rámci ActualizeAI Clubu bude poptávku neustále zvyšovat.

Odborníci očekávají až 20násobné zisky během roku 2023. Presale zvýší cenu tokenu $ASI z 0,012 na 0,02274 $, a to ještě předtím, než bude token uveden na burzy a vstoupí do fáze objevování ceny. Do konce roku by hodnota $ASI mohla dosáhnout až 0,50 $ za token.

Předpověď ceny ASI vs. ATOM: Který token je nyní lepší koupit?

Zatímco předpověď ceny ATOMu vypadá do budoucna rozhodně býčí, $ASI představuje rostoucí hnutí v blockchainu, které by mohlo vzít trhy útokem během příštího býčího trhu. Cena ATOMu proto pravděpodobně nepřekoná AltSignals, který je během presale kryptoměny velmi slibnou investiční příležitostí.

Presales kryptoměn jsou nejranější fází investic do nových tokenů, a proto často přinášejí prvním účastníkům více než 100násobné výnosy. Hodnota tokenu $ASI roste pokaždé, když se vyprodá aktuální kolo presale, takže investoři musí být rychlí, aby nejnovější projekt poháněný umělou inteligencí zakoupili za nejlepší možnou cenu.