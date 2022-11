Klíčové info

Cathie Wood říká, že instituce mohou ustoupit od kryptoměn

Věří, že Bitcoinu a Ethereu budou více alokovat, jakmile si vyhradí čas na studium kryptoprostoru

Domnívám se, že je možná příliš optimistická, že kryptoprůmysl utrpěl problémy a může trvat déle, než se z toho vzpamatuje.

Krypto je teď na špatném místě.

Nejzajímavější vývoj za posledních několik týdnů – a myslím, že budete souhlasit, že jich bylo několik – je možná tím, co to všechno znamená pro pověst tohoto odvětví do budoucna.

Které instituce nyní zařadí Bitcoiny do své rozvahy? Jaké penzijní fondy se chystají přesunout do digitálních aktiv? Imploze FTX (o které jsem podrobně psal zde) je tak výrazná a otřesná, že se zdá klamné očekávat, že se do prostoru přesune někdo spojený s tradičními financemi. Je škoda nenapravitelná?

Cathie Woodová naznačuje institucionální krok zpět

V této souvislosti jsem si myslel, že rozhovor zakladatelky Ark Invest Cathie Woodové pro Bloomberg minulý týden byl výmluvný. Dlouho známá svými ultra-býčími názory na všechno, co se týká Bitcoinu, v rozhovoru dokonce zopakovala svou důvěru ve svou předpověď ceny Bitcoinu, která podle ní bude mít do roku 2030 hodnotu 1 milion dolarů za coin.

Nebylo to překvapení, ani to nebylo zcela nepředvídatelné. Woodová je pevně přesvědčena, že Bitcoin z dlouhodobého hlediska změní makrokrajinu. Na trhu se umístila velmi agresivně a sázela na rizikové technologické akcie, Bitcoiny a další aktiva, která měla problémy s přechodem na nové paradigma úrokových sazeb – jak ukazuje výkonnost její ETF flagship:

Cítil jsem však, že v jejím rozhovoru bylo pozoruhodné něco jiného. „Myslím si však, že jediná věc, která bude zpožděna, je možná, že instituce ustoupí a jen řeknou: ‚Dobře, opravdu tomu rozumíme?‘,“ řekla.

To naznačuje velké nebezpečí. Po celou dobu pandemie byl pro Bitcoin jednou z nejbýčích věcí trend proudění institucí do vesmíru. Byla tam Tesla. Proběhl ETF chat. Byly tam stupně šedi. Existovaly veřejné těžařské společnosti. Na burze se pohybovala Coinbase. Sakra, dokonce tam byl El Salvador, který prohlásil Bitcoiny za zákonné platidlo.

Ale nyní, když se prostředí nízkých úroků chýlí ke konci a likvidita je vysávána z ekonomiky, Bitcoiny a kryptoměny čelí něčemu, čemu nikdy předtím nemusely čelit – poklesu v širší ekonomice.

Nezapomínejme, že Bitcoin byl spuštěn v roce 2009 na největší býčí trh v historii. Dosud nebyl testován v medvědím makroklimatu, a proto je to vše bezprecedentní. A proti tomuto testu je krypto v napětí.

BlockFi, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital a všechny ostatní zkrachovalé firmy, ke kterým se nyní připojila FTX, také vykreslily kryptoměny v tak špatném světle, že není překvapivé slyšet analytiky varující před ústupky při institucionální adopci. Nebylo by spíše překvapením, kdyby tomu tak nebylo?

Optimismus

Měl bych poznamenat – Woodová dodala, že si myslela, že Bitcoin z toho všeho vyjde jako „voňavá růže“. I když bych rozhodně nešel tak daleko – podle mě dostává ránu do své pověsti celý průmysl – vidím, odkud to pochází.

Ale zatímco Bitcoin nemusí mít žádné riziko protistrany, a tudíž je teoreticky imunní vůči druhům implozí, které jsme viděli u centralizovaných společností, jako je FTX, toto je skutečný svět. A v reálném světě, aby se k němu průměrný občan dostal – nemluvě o institucích – jsou potřeba centralizované společnosti.

A dokud v tomto odvětví nepřestane existovat chamtivost, bezohledná finanční páka, naivní řízení rizik a zjevné podvody (nebudu jmenovat), Bitcoin nezíská v hlavním finančním proudu žádné významné postavení. Instituce budou nyní po tolika známých průšvizích mnohem opatrnější při investování do tohoto prostoru. Přichází silná regulace. Výnosy už nejsou nijak závratné.

To je důvod, proč nesouhlasím s optimistickým tónem, který Woodová nasadila později v rozhovoru:

„A jakmile (instituce) skutečně udělají domácí úkol a uvidí, co se zde stalo,“ řekla Woodová, „myslím, že bude pohodlnější přejít na Bitcoin a možná Ether jako první zastávku, protože tomu budou více rozumět.“

Pro mě lepší pochopení Bitcoinu také přichází s pochopením, že se nadále obchoduje jako extrémně vysoce rizikové aktivum v prostředí, které již není nulovou sazbou. Zatímco dlouhodobou vizí může být, že Bitcoin bude seriózním zajištěním inflace, není tomu tak právě teď – to je něco, co si správci aktiv uvědomí.

Krypto také vtisklo kyselou chuť do úst každému, kdo na něj letos sáhl. FTX je jen poslední ostudou pro toto odvětví, protože svět to sleduje se směsí samolibosti, lítosti a znechucení. Na tomto pozadí byla pověst celého prostoru zatlučena.

A jak rostou úrokové sazby, narůstá krize životních nákladů a data nadále ukazují na bojující ekonomiku, bude obnovení krypto párty trvat o něco déle, než si Cathie myslí.