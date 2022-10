Držitelé Shiba Inu a Dogecoinů mají zájem o předprodej Metacade

Metacade (MCADE) je zbrusu nový projekt, který se snaží narušit hru světa kryptoměn na zisk (P2E). Metacade dokonce upoutala pozornost držitelů Shiba Inu (SHIB) a Dogecoinů (DOGE), kteří viděli, jak se jejich osudy obrátily na nedávném medvědím trhu. S první metaverse arkádou na světě vytvořenou komunitou má Metacade všechny funkce, které stvořily úspěch meme coinů SHIB a DOGE.

Co je Metacade?

Metacade je jedinečný nový prostor Web3.0 nabízející centrum, kde mohou vývojáři a hráči hrát, spolupracovat, vyvíjet a dosahovat svých cílů. Projekt má plán stát se ultimátním herním cílem a mohl by přitáhnout na platformu obrovskou komunitu příležitostných i vážných hráčů.

Vývojáři budou ponořeni do procesu budování a nejlepším herním nápadům budou rozdány MetaGranty. Hráči mohou hrát svou roli při testování a recenzích nových her před jejich přijetím. To vše bude podpořeno hlasováním o správě z tokenu MCADE a to také umožní uživatelům podíl na budoucích výnosech projektu prostřednictvím sázkového fondu.

Více o sázkách Metacade

Členové komunity Metacade mohou vsadit své MCADE tokeny a na oplátku obdrží podíl z výnosů projektu. Tyto výnosy budou vypláceny v jiné měně, aby nedošlo k nafouknutí nabídky mincí MCADE.

Jakmile budou toky příjmů proudit, existují také plány na mechanismus spalování tokenů nebo zpětný odkup, aby se z oběhu odstranily další mince. Celková fixní dodávka při spuštění bude 2 miliardy MCADE s 1,4 miliardami tokenů přidělenými na předprodej a 600 miliony pro budoucí alokace.

Co je na plánu Metacade?

Metacade se v prvním čtvrtletí roku 2023 zaměří na rozšiřování komunity prostřednictvím marketingu. To je nezbytné k přilákání vývojářů a hráčů k procesu budování. Projekt bude také kótován na Uniswapu a to je hlavní důvod, proč investoři zvažují předprodej dříve, než se mu dostane pozornosti hlavního proudu.

Později v roce 2023 uvidíme dokončení destinace create2earn, play2earn a contest2earn GameFi. Jakmile budou mít postavenou arkádu pro více her, která je připravena na metaverse, spolu s rušnou komunitou, nebude potřeba mapování. Pro Metacade by mělo být nebe hranicí, a to je důvod, proč je vidět časný zájem.

Co se stalo se SHIB a DOGE?

Projektům Shiba Inu a Dogecoin nakonec došly meme a nápady. Pro investory neexistovala žádná výdělečná funkce a neexistovala žádná blockchainová hra nebo NFT. Oba projekty udělaly obrovský rozruch a měly podporu celebrit, ale investoři doufali, že DOGE bude přijato jako platební mince, což se nikdy neuskutečnilo. Investoři SHIB byli nalákáni tokenomikou, která slibovala cenu 1 dolarové mince, což také neuspělo. Investoři těchto mincí si všimli projektu Metacde na Redditu a Discordu a brzy by se o tom mohli dozvědět.

Proč byste měli zvážit Metacade?

Pokud Metacade dokáže přilákat stejný komunitní aspekt jako měli SHIB a DOGE, pak je udrží s modelem výdělku P2E. Metacade může poskytnout výdělečné příležitosti pro vývojáře a hráče, takže si udrží dno pod denním počtem uživatelů a přiláká nové návštěvníky, když se o tom začne šířit. Neexistují žádné triky, a proto nebude potřeba firemní adopce. Metacade je samostatný projekt, který může investorům přinést pasivní investování, příležitosti hrát za účelem vydělávání a vytváření a zanechávat za sebou předchozí vítěze akcií meme.

Závěr

Shiba Inu a Dogecoin byly velké meme coiny roku 2021, ale oba pejsky zastavil medvědí trh. Investoři do těchto mincí se nyní dívají dopředu a zajímají se o předprodej Metacade. Projekt vytváří první komunitou řízenou hru za účelem vydělávání a přináší všechny nejlepší tokenomiky se sázkami na příjmy a spálení tokenů. Tokeny DOGE a SHIB se na medvědím trhu rozpadly, protože neměly žádný plán a noví kupci vyschli. Naopak, Metacade se nemusí spoléhat na triky, ale má všechny atributy potřebné k tomu, aby ve svém tokenu MCADE zaznamenal úspěch meme coinů.