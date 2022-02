Prudký nárůst tokenu decentraland o více než 11 % způsobil, že se jeho cena den po Valentýnu dostala na denní maximum 3,09 USD.

V době psaní tohoto článku se MANA obchodovala za 3,06 USD, což je podle CoinMarketCap nárůst o 10,38 %.

Pojďme se do toho ponořit a prozkoumat, co stojí za současným zvýšením cen MANA.

Decentraland je platforma pro virtuální realitu postavená na blockchainu Ethereum s herním motorem Unity, který hráčům umožňuje exkluzivní zážitky a nákup různých NFT.

Decentraland má dva tokeny, MANA a LAND. MANA je token ERC-20, který je pálen za účelem získání neobchodovatelných tokenů ERC-721 LAND.

Decentraland je pro uživatele zdarma, aby mohli prozkoumat požadované investice nebo nákupy. Decentraland nabízí stovky míst, která mohou uživatelé navštívit, a několik zážitků, jako jsou hry a kasina, což z něj dělá nejoblíbenější platformu pro uživatele integrovanou s nejnovějšími krypto trendy, jako jsou play-to-earn, Defi, GameFi a NFT.

Současný nárůst cen decentralandu (MANA) je vysoce přisuzován včerejšímu oznámení společnosti Samsung (na Valentýna) týkající se jejich akce v jejich Lese udržitelnosti v Decentralandu.

Podle oznámení jej mohou uživatelé s odznakem quest budge vyměnit za valentýnské oděvy.

If you have a quest badge, show love by blowing kisses in the #837X Sustainability Forest in @decentraland to trade it for the Valentine’s Day wearable.

No badge? There is still time to earn it today! https://t.co/qiDrYuH71U pic.twitter.com/Ih13igZSwI

— Samsung US (@SamsungUS) February 14, 2022