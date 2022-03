Vyjádření člena Výkonné rady ECB, Fabia Panetty, přišlo pouhý den před hlasováním EU, které pravděpodobně zavede kontroly KYC/AML pro všechny kryptotransakce.

Evropská centrální banka stále zvažuje digitální měnu centrální banky (CBDC) – digitální euro. V projektu došlo k pokroku, konzultace probíhají od roku 2020 a v posledních měsících nabírají na rychlosti.

Jedním z klíčových problémů zůstává „kompromis“ mezi potřebou soukromí a dodržováním finančních předpisů a politik EU. Zatímco ECB chce dosáhnout většího souladu s předpisy, vedoucí představitel řekl zákonodárcům, že zavedení navrhovaného digitálního eura by mohlo uživatelům umožnit „určitou míru soukromí“.

Stále žádná „úplná anonymita“

Uživatelé digitálního eura budou muset dodržovat kontroly „poznej svého zákazníka“ (KYC) a také dodržovat předpisy proti praní špinavých peněz (AML).

Tyto požadavky však nemusí být vytesány do kamene, pokud jde o malé platby, řekl ve středu člen Výkonné rady ECB Fabio Panetta.

„Plná anonymita není schůdnou možností z hlediska veřejné politiky,“ řekl Panetta Hospodářskému a měnovému výboru Evropského parlamentu.

Podle Panetty by umožnění úplného soukromí pomocí digitální měny centrální banky otevřelo systémová rizika nezákonných transakcí.

„Kromě toho by bylo prakticky nemožné omezit používání digitálního eura jako formy investice,“ dodal.

„Zjednodušené AML/CFT“ pro malé platby

Pro zajištění finanční stability je zásadní zákaz anonymních transakcí, vysvětlil výkonný ředitel ECB. Přesto by mohlo dojít k mírnému „přerušení“ norem proti praní špinavých peněz a boji proti financování terorismu (CFT), pokud by se jednalo o nízké částky.

„Větší stupeň soukromí by mohl být zvažován pro online a offline platby s nižší hodnotou,“ řekl Panetta ve středečním projevu. „Tyto platby by mohly podléhat zjednodušeným kontrolám AML/CFT, zatímco transakce s vyšší hodnotou by nadále podléhaly standardním kontrolám,“ dodal.

Vyjádření úředníka ECB přichází jen den předtím, než zákonodárci EU hlasují o návrhu na odstranění anonymních krypto plateb – a to i u malých transakcí. Hlasování se očekává ve čtvrtek.

Pokud by to prošlo, znamenalo by to, že každá krypto transakce by musela splňovat kontroly KYC, AML a CFT.