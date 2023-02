Ethereum Deep Dive: Kontrola stavu před upgradem v Šanghaji v příštím měsíci

Klíčové info

Upgrade Etherea v Šanghaji je naplánován na březen, kdy budou uvolněny všechny vsazené ETH a budou způsobilé k prodeji

Aktuálně je vsazeno 16,1 milionu ETH, což odpovídá 26 miliardám USD, 14 % z celkové dodávky

Kapitál v posledním roce uprchl z ekosystému Ethereum, protože vyšší úrokové sazby Fedu nabízejí investorům alternativní zdroj výnosů, zatímco sazby DeFi se zhroutily.

Celková uzamčená hodnota (TVL) v Ethereu klesla o více než 75 % od svého vrcholu

Ethereum má na obzoru velkou událost.

Dlouho očekávaný upgrade v Šanghaji je naplánován na březen. Toto je klíčové datum, protože po dlouhém čekání na investory bude konečně uvolněno ETH uzamčené ve smlouvě o stakingu ETH 2.0.

A je toho hodně. Přesněji 16,4 milionu ETH, což odpovídá 15 % celkové dodávky. Toto uzamčené ETH má v době psaní tohoto článku hodnotu téměř 26 miliard dolarů.

Objemy Etherea a TVL jsou nízké

Pokud jste nežili pod kamenem, budete vědět, že poslední rok v krypto byl, no, rozhodně nezábavný. Objemy, úroky a ceny se v prostoru krátily, protože trh torpédovalo hrozné makro prostředí spojené s několika krypto skandály.

Pro Ethereum, když se podíváme na objem transakcí, čísla ve skutečnosti obstála o něco lépe, než by se možná dalo očekávat, ale stále to není příliš hezké čtení.

Z vrcholu 1,5 milionu transakcí za den toto číslo jistě kleslo, ale stále se pohybuje kolem hranice milionu a podstatně vzrostlo oproti období před COVIDem. Je pozoruhodné, že několik soupeřů Etherea kleslo výrazně více, přičemž jeho podíl na trhu následně roste; může to být větší kus koláče, ale koláč je výrazně menší.

Kapitál uprchl z ekosystému Ethereum

TVL je možná lepší ukazatel. Metrika shrnuje únik kapitálu z vesmírného vrtu, přičemž Ethereum kleslo na 28 miliard dolarů, což je 74% pokles z vrcholu 109 miliard dolarů v listopadu 2021.

Zahrnul jsem cenu ETH do výše uvedeného grafu, abych ukázal, jak koreluje s cenou. To samozřejmě dává intuitivní smysl a cena ETH se v přímém přenosu s TVL zhroutila.

Ale při denominaci výše uvedeného grafu v ETH spíše než v USD, stále ukazuje pokles.

To svědčí o poklesu v kryptoprostoru obecně, ale také o velmi reálné hrozbě pro DeFi, která představuje rostoucí úrokové sazby v ekonomice.

Federální rezervní systém se zapojil do extrémně agresivního turistického cyklu, když se snaží agresivně omezit inflaci. Nejen, že to zvýšilo cenu rizikových aktiv, ale nabídlo to konkurenční zdroj výnosů pro investory, kteří byli dříve nuceni přejít na rizikovou křivku, z nichž mnozí se dívali na nebetyčně vysoké sazby DeFi.

Nejenže sazba Fedu vyskočila z téměř nuly nahoru na 4,5 %, ale výnosy DeFi se zhroutily opačným směrem a srazily se směrem k 1 %/2 % ze závratných úrovní zaznamenaných během pandemie, z nichž mnozí byli teenageři. To způsobilo, že z Etherea utekl další kapitál.

Oči se nyní obrací k upgradu v Šanghaji

Všechny oči se nyní obrátí na upgrade v Šanghaji, další významné datum pro Etheruem, po události Merge, která byla spuštěna v září a převedla síť na Proof-of-Stake, na základě předchozího konsenzu Proof-of-Work.

Zatímco likvidní sázkové opce umožnily mnoha investorům obchodovat ETH bez ohledu na to, uvolnění takového množství ETH je přesto velký problém. Navážu dalším dílem o tom, co by to mohlo znamenat pro cenu ETH, ale pokud jde o základy a pokračující rozvoj sítě, je to určitě krok správným směrem.

Sloučení se protáhlo, ale v září přišlo a proběhlo hladce. Upgrade Shanghai je další fází toho.