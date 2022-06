Ah. Pro investory do Etherea to není dobré už pár týdnů, protože DeFi King klesl pod 1 700 USD a nyní se na Nový rok obchoduje 55 % pod svou otevřenou hodnotou 3 722 USD.

Dalším problémem pro fanoušky Vitalikova výtvoru bude slabý výkon vůči bitcoinu za poslední měsíc. Zatímco trh jako celek se propadl uprostřed makro sentimentu a dopadu cirkusu Terra, v posledních několika dnech došlo alespoň k malým úlevovým shromážděním pro bitcoiny. Na druhou stranu Ethereum prakticky neustále klesá.

Níže uvedený graf ukazuje jeho výkon vůči bitcoinu. ETH výrazně překonalo BTC v letech 2020 a 2021, protože býčí trh zuřil a ETH využil svou vyšší volatilitu a menší tržní kapitalizaci. Jak se však trh letos otočil, byli jsme svědky toho, že BTC znovu potvrdilo svou dominanci nad všemi věcmi kryptoměny, jak tomu bylo historicky v obdobích stahování.

Když se podíváme do základů, objeví se faktory pro úpadek ETH, které přesahují krvavou lázeň, která se odehrává napříč všemi oblastmi. To je legendární Merge, které bylo slibováno, odkládáno a znovu slibováno tak dlouho, jak si kryptonadšenci pamatují. V tomto bodě Merge v mé mysli vyvolává traumatické vzpomínky na uzamčení doma v Irsku.

Myslím, že jsme měli celkem pět uzamčení v rozmezí od tří týdnů do 6 měsíců. Každý z nich přinášel sliby, že je poslední, ale ty prostě přicházely, hustě a rychle. Zákaz vycházení ve 20:00, obvody kolem domu 2 km, kvóty na cvičení a další, bylo to neustálé cvičení, kdy naše vláda opakovaně nedosahovala svých vlastních cílů a nedokázala podle toho plánovat.

Zatímco ETH Merge je zdánlivě naplánováno na srpen, minulý týden byl připomínkou toho, že ještě zdaleka není vytesán do kamene, protože narazil na kámen úrazu, když Beacon Chain minulý týden prošel sedmiblokovou reorganizací (neboli reorganizací). Abychom byli přesní, sedm bloků od čísla 3,887,075 do 3,887,081 bylo vyřazeno z Beacon Chain mezi 08:55:23 a 08:56:35 UTC.

Abychom to přeložili do non-tech řeči, reorg je název dané události, kdy je blok, který byl součástí hlavního řetězce (kanonický řetězec), odražen kvůli konkurenčnímu bloku, který jej porazil. Obvykle k tomu může dojít buď prostřednictvím škodlivého útoku nebo chyby.

The Ethereum beacon chain experienced a 7-block deep reorg ~2.5h ago. This shows that the current attestation strategy of nodes should be reconsidered to hopefully result in a more stable chain! (proposals already exist) pic.twitter.com/BkQrKuUlw1

Vývojář Etherea Preston Van Loon navrhl, že v tomto případě se to stalo kvůli „netriviální segmentaci“ nového a starého softwaru klientských uzlů, čímž byla vyloučena jakákoliv zlomyslnost. Spoluzakladatel Etherea Vitalik Buterin prohlásil svou teorii za „dobrou hypotézu“.

This, unfortunately, shows that the analysis by @gakonst and @VitalikButerin here was too optimistic when the article claimed re-org stability will improve in POS over POW.

We have not seen 7 block reorgs on Ethereum mainnet in years.https://t.co/G5g8acG3L8 pic.twitter.com/AvZ6ygZRxs

— Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022