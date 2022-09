Ethereum nabírá na síle pro Merge, domény ENS rostou a stakeři trpělivě čekají

S tím, jak se blížíme k jedné z největších událostí v krátké historii kryptoměn – Merge Etherea -, existuje řada ukazatelů, které naznačují, že se aktivita v celém prostoru zvyšuje.

První z nich je služba Ethereum Name Service (ENS), která v srpnu zaznamenala třetí nejvyšší měsíční příjmy. Služba vygenerovala příjmy ve výši 4,3 milionu dolarů a poprvé si u ní zaregistrovalo jména 34 000 účtů.

August 2022 stats for ENS

– 301K new .eth registrations (total 2.17m names)

– $4.7m in protocol revenue (all goes to the @ENS_DAO)

– 2,744 ETH in revenue (3rd highest month)

– 34K new eth accounts w/ at least 1 ENS name (total 540k)

– >99% of OpenSea domain vol pic.twitter.com/utU8i4cBMT

— ens.eth (@ensdomains) September 1, 2022