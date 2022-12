Ethereum vs. Ethereum Classic? Metacade (MCADE) se zdá být lepší krypto investicí

Ethereum a Ethereum Classic jsou dva z nejznámějších projektů v kryptoprostoru. Ale pokud se ptáte, „mám investovat do Etherea nebo Etherea Classic?“ pak to možná budete chtít úplně přehodnotit. Existuje nový projekt s názvem Metacade, jehož cílem je ovládnout jedno z nejrychleji rostoucích odvětví na planetě, a zdá se velmi pravděpodobné, že bude mnohem lepší volbou pro krypto investici než ETH nebo ETC.

V tomto článku se podíváme na to, proč byste mohli chtít odložit Ethereum a Ethereum Classic a proč byste měli začít přemýšlet o investici do Metacade, dokud je ještě v předprodeji.

Ethereum (ETH) po sloučení padá, čelí tvrdé konkurenci

Navzdory postavení Etherea jako druhého nejhodnotnějšího kryptotokenu na trhu, jeho poslední cenová akce zanechala investory zklamané po nedávném klesajícím trendu. Po nárůstu Etherea na 2030 USD v polovině srpna se ETH propadlo a ustálilo se kolem hranice 1300 USD.

Částečně to bylo způsobeno případem „kupte fámu, prodejte zprávu“ po sloučení Etherea 15. září, kdy ETH v následujícím týdnu kleslo o -26 %. Méně důvtipní investoři předpokládali, že rychlost transakcí a poplatky se náhle přes noc zlepší, ale nebylo tomu tak, jak varovali vývojáři Etherea .

Zatímco výhody sloučení Etherea zůstávají vidět průměrným uživatelem a projekty jako Polygon a Solana již nabízejí mnohem nižší poplatky a vyšší rychlosti, vypadá to stále pravděpodobnější, že Ethereum bude i nadále krvácet a testovat oblast 1100 dolarů.

ETH Classic (ETC) zaostává za svým úspěšnějším sourozencem

Ethereum Classic je původní verze Etherea, vytvořená poté, co se část komunity rozhodla neměnit základní kód Etherea. Jedním z klíčových rozdílů mezi těmito dvěma je, že Ethereum Classic stále používá mechanismus konsenzu proof-of-work, zatímco Ethereum nyní po sloučení používá proof-of-stake.

Stejně jako Ethereum, i Ethereum Classic dokáže zpracovávat chytré smlouvy, což mu umožňuje provozovat dApps. Ale zatímco Ethereum se může pochlubit více než 4 000 dApps, podle State of the dApps je Ethereum Classic základem pro pouhých 45 dApps, jak je uvedeno na webu Ethereum Classic .

Někteří se na Ethereum Classic nedívají jako na platformu chytrých smluv, ale jako na uchovatele hodnoty, vzhledem k jeho fixní nabídce. Ale když Bitcoin slouží přesně stejnému účelu, je těžké zjistit, jakou hodnotu Ethereum Classic investorům skutečně nabízí.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je platforma, která si klade za cíl být komplexním řešením pro všechno GameFi. Je to místo, kde se mohou hráči připojit, hrát nejnovější hry Play2Earn a zvýšit své příjmy tím, co mají rádi, v prostředí živé komunity.

Abyste pochopili, proč by Metacade mohla být brzy vaší další nejlepší krypto investicí, je důležité pochopit, proč byste měli zvážit investování do GameFi.

GameFi dává hráčům šanci vydělávat při hraní způsobem, který tradiční hraní nikdy nemohlo.

Tradiční herní průmysl ukázal, že se mnohem více zajímá o zisk akcionářů než o hráče, kteří jeho hry skutečně hrají, což vedlo k mnoha titulům, které nyní obsahují únavné prvky Pay2Win a mikrotransakce, které, jak se zdá, berou hráčům hodnotu, aniž by vracely spoustu peněz.

Z tohoto důvodu se očekává, že se GameFi do roku 2025 rozšíří 10x rychleji než tradiční hraní, uvádí Crypto.com . Vzhledem k tomu, že se Metacade staví jako centrální centrum pro GameFi, jeho uživatelská základna, a tedy i token MCADE, pravděpodobně poroste neuvěřitelnou rychlostí, jak se k herní revoluci hrnou další hráči.

Proč je Metacade (MCADE) lepší kryptoinvesticí?

Součástí toho, co dělá Metacade tak výjimečným, je jeho vize zaměřená na komunitu. Plánem Metacade je vybudovat platformu, kde najdete recenze, žebříčky a zápisy, které umožní komukoli, bez ohledu na pozadí, začít s hraním Play2Earn. Metacade bude také hostit nejžhavější GameFi alpha, která přesně rozebere, jak můžete maximalizovat svůj příjem při hraní her Play2Earn.

Ti, kteří zveřejní tyto recenze a osvědčené postupy, budou odměněni tokenem MCADE za svou roli při pomoci ostatním dostat se kupředu. Metacade ve skutečnosti nabízí několik způsobů, jak vydělat na své platformě. Pravidelně se konají losování o ceny a turnaje, stejně jako příležitosti k beta testování, kde můžete vydělávat pomocí nativního testovacího prostředí Metacade.

V roce 2024 Metacade spustí svou pracovní desku, kde budete moci najít práci od příležitostných koncertů po stáže a placené pozice u společností, které jsou průkopníky v inovacích Web3. Pokud chcete začít celoživotní kariéru v GameFi, pak Metacade může být vaší odpovědí.

Jednou z nejzajímavějších funkcí, kterou Metacade přidává, jsou Metagrants. Metagranty představují způsob, jak mohou hráči získat zpět část výkonu od miliardových herních studií tím, že jim umožní přímo financovat další tituly Play2Earn, které chtějí hrát.

Vývojáři her navrhují hry, které by chtěli vytvořit, komunitě Metacade, která hlasuje o tom, které hry by chtěli vidět postavenou. Tyto soutěže budou obsahovat desítky potenciálních her – ale pouze s jedním vítězem, který obdrží finanční prostředky na podporu vývoje své hry Down the line, Metacade plánuje nabídnout tyto komunitou podporované tituly ve své virtuální arkádě, aby je mohl hrát kdokoli.

Investování do Etherea (ETH) nebo Ethereum Classic (ETC) vs. Metacade (MCADE)

Vzhledem k tomu, že Ethereum po sloučení čelí tvrdé konkurenci a nedostatku poptávky po ETH, je nepravděpodobné, že by to byla právě teď nejlepší kryptoinvestice. Pokud jde o Ethereum Classic, je těžké vidět skutečný případ použití mimo čistě spekulativní aktivum. Oba žetony mají své vlastní výhody, ale jejich budoucnost se v tuto chvíli zdá nejistá.

Srovnejte to s Metacade, nově spuštěným projektem připraveným stát se lídrem v odvětví, které bude v příštích několika letech rychle růst. Jeho komunitní přístup k hraní her a velké množství příležitostí k výdělku pravděpodobně přiláká tisíce, ne-li stovky tisíc uživatelů, kteří jsou zklamaní ze současného stavu herního průmyslu. Pokud Metacade dokáže naplnit svou vizi, mohl by se brzy stát jedním z nejvýkonnějších tokenů roku 2023.

A není lepší doba na nákup než právě teď. Protože Metacade je stále pouze předprodejní fáze 1, můžete si vyzvednout 125 MCADE tokenů za 1 $. V závěrečné fázi předprodeje, fázi 8, si budete moci koupit pouze 50 žetonů MCADE za 1 dolar. Pokud se chcete zapojit do růstu odvětví GameFi a Metacade jako lídra v tomto odvětví, pak je ten správný čas.