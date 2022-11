V kryptoměnovém prostoru to byl chaotický týden a další centralizovaná firma – tentokrát FTX – zanikla.

V této souvislosti se do centra pozornosti dostala nanejvýš důležitá otázka úschovy majetku. Včera jsem napsal článek o analýze toho, jak finanční prostředky odtékaly z burz, protože investoři byli vystrašeni a utíkali k východu.

V tomto klimatu je proto zajímavé, že Nexo, platforma pro půjčování kryptoměn, spustila inteligentní peněženku bez úschovy. V současné době ve fázi před uvedením na trh je produkt samostatně řízenou možností pro odesílání, přijímání a ukládání a swapování digitálních aktiv a funguje v pěti řetězcích: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom a Avalanche-C.

Vyzpovídali jsme majitelku produktu Elitsu Taskovou, abychom získali odpovědi na toto oznámení.

CoinJournal (CJ): Správa kryptoměn je zjevně žhavým tématem po nedávných událostech v oboru. Myslíte si, že to může podpořit přijetí této nevazební peněženky?

Elitsa Taskova (ET): Jistě, určitě. Nexo Wallet je přirozeně ve vývoji od začátku roku. Ve společnosti Nexo jsme chtěli zajistit, aby si klienti mohli vybrat úroveň centralizace a decentralizace, kterou chtějí mít při správě svých prostředků.

Letíme ke hvězdám a chceme vytvořit Nexo 360º – všestrannou nabídku, která obsahuje vše, co by člověk mohl potřebovat ke správě svých peněz. Součástí tohoto balíčku je zabezpečený, uživatelsky přívětivý a nesvěřitelný přístup k DeFi, stejně jako možnost spravovat svou vlastní digitální identitu bez potřeby prostředníka.

CJ: Je zajímavé, že tato peněženka byla spuštěna, aby byla kompatibilní s více blockchainy. Jak těžké bylo toto vyvinout oproti, řekněme, pouze spuštění na Ethereu?



ET: Začneme podporou několika řetězců kompatibilních s EVM – to poněkud snižuje počáteční složitost, ale také rozhodně zvažujeme podporu dalších řetězců s nadcházejícími verzemi produktů, včetně Bitcoinu. Kromě toho v současné době posuzujeme, zda poskytování víceřetězcového mostu je něco, co chceme využít k usnadnění potřeb uživatelů při poskakování kolem řetězců.

CJ: Nexo je zároveň centralizovaná společnost. Mnoho vašich konkurentů za poslední rok upadlo. I když to nemá nic společného s Nexem, bojíte se, že kapitál zcela opustí tento prostor, přičemž Nexo – stejně jako mnoho kryptofirem – trpí celkovým zásahem do reputace kryptoměn?

ET: Věříme, že kapitál není tím, co dělá toto odvětví hodnotným a cenným – je to potenciál inovací a blockchainu řešit neefektivitu v různých odvětvích, včetně a především ve financích, co přináší hodnotu světu. Prostor přijal během roku četné probuzení, které na to odkazovaly, a zatímco se zotavujeme, zbývá dělat lépe, dělat více a přinášet tyto inovace do našich každodenních životů.

Vysoká úroveň strachu v tomto prostoru skutečně způsobuje, že mnoho uživatelů omezuje své investice do kryptoměn, ale jako vždy, jakmile se volatilita ustálí, vrátí se. Stejně jako to udělali během dřívějších turbulencí, například počáteční paniky COVID na začátku roku 2020. Mezitím pro ně budeme pokračovat v budování potřebné infrastruktury.



CJ: Jak frustrující je vidět nadměrně zadlužené a špatně spravované firmy, které tolik škodí prostoru, zatímco vy se snažíte budovat a inovovat?

ET: Je to frustrující, ale neovlivnilo to naši horlivost pokračovat ve stavbě. Pokud něco, podpořilo to naši práci na udržitelných a vyhovujících postupech a produktech. Narušilo to důvěru v kryptoměny a vrhlo vážný stín na sektory půjček a finanční správy v prostoru digitálních aktiv.

Moji kolegové a já přirozeně chováme sympatie k četným maloobchodním uživatelům postiženým nedávnými otřesy v prostoru. A přesto zároveň základní obchodní praktiky společnosti Nexo, řízení rizik a udržitelný model znovu prokázaly, že takové turbulenci dokážou odolat.

CJ: Je náročné uvést na takový trh nové produkty, když se širší ekonomika i kryptoměnový prostor potýkají s problémy?

ET: V těchto chvílích se musíme soustředit a pokračovat v budování, jinak riskujeme, že dlouhodobá vize bude zakryta krátkodobými stresory. A to je nezdravý způsob, jak postavit cokoliv udržitelného.

Zatímco účast v kryptoprostoru může být brzděna v případě vážných poklesů trhu, stěží to eliminuje potřebu a životaschopnost produktu, jako je Nexo Wallet. Jinými slovy, nikdy se nebojíme, že budeme čelit dočasně pomalejšímu přijetí při vytváření něčeho, co přežije současný tržní cyklus a přinese koncovým uživatelům nesmírnou hodnotu.