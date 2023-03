Experti jsou optimističtí ohledně předpovědí cen Metacade a EOS pro období 2023-2030

Investoři na kryptotrhu chtějí hodit těžký rok 2022 za hlavu. S prvními náznaky, že by medvědí trh mohl polevit, se investiční kruhy zaměřují na proces identifikace další velké věci, aby v letošním roce i v dlouhodobějším horizontu maximalizovaly své kryptografické výnosy.

Zatímco EOS zaznamenal od vrcholů z roku 2018 výrazný pokles, existují lidé, kteří se domnívají, že projekt by nyní mohl být v pozici, kdy se v grafech vyšplhá zpět nahoru, a nejedna předpověď ceny EOS tuto změnu sentimentu odráží.

Nový a převratný projekt GameFi však v současné době skutečně vyvolává rozruch napříč investičním světem. Metacade si říká o pozornost investorů, protože zájemci o zisky se vrhají do žhavého presale v naději, že si zajistí místo ve vzrušující jízdě, která na její držitele čeká.

Metacade by mohla vést k oživení trhu, protože presale se blíží k vyprodání

Metacade zpočátku nadchla investory díky svému přelomovému whitepaperu vydaném v roce 2022. Ten definuje plán, jenž Metacade reálně vidí v srdci hnutí GameFi, kterému mnozí analytici předpovídají v nadcházejících letech explozivní růst .

Toto nadšení vedlo k masivnímu náporu na presale projektu, kdy se za pouhých 16 týdnů vybralo ohromujících $10,1m. Od té doby se zájem prakticky nezmenšil a celková částka stále roste, přičemž presale se nyní nachází v 6 fázi.

Co je Metacade?

Metacade je projekt epických rozměrů, který představil přesvědčivé plány na revoluci v oblasti her a proměnu tohoto prostoru. Vytvořením virtuální herny P2E si klade za cíl zřídit pro hráče komplexní herní destinaci, která jim umožní maximálně využít jejich oblíbeného koníčka, a to s možností si přitom vydělat.

Vybudováním největší play-to-earn (P2E) herny na světě vytváří Metacade předpoklady pro to, aby mohla v následujících letech dominovat trhu GameFi. Silné zaměření na komunitu v kombinaci s lukrativními odměnami, které pomohou nalákat k dalšímu růstu, dává platformě dobré předpoklady k rychlému rozvoji v roce 2023 i v dalších letech.

Jak Metacade funguje

Metacade je poháněna tokenem MCADE, který funguje jako měna ekosystému. Používá se v rozsáhlém systému odměn, který hráčům umožňuje vydělávat za hraní her všeho druhu. To znamená, že bez ohledu na to, zda hráči dávají přednost sólovým kampaním, společenskému hraní s přáteli, nebo se snaží porazit ty nejlepší, které komunita nabízí v soutěžních turnajích, Metacade je má pokryté.

Token MCADE také podporuje staking, což znamená, že investoři jsou silně motivováni k dlouhodobému držení. S nabídkou pouhých 2 miliard a odměnami za staking vyplácenými ve stablecoinech, aby se zabránilo nafouknutí cirkulující nabídky, byli držitelé tokenu zjevně pečlivě zváženi při navrhování fungování tokenu napříč platformou.

Může EOS znovu dosáhnout svých maxim z roku 2017?

EOS má za sebou několik bolestivých let, a přestože tento projekt kdysi patřil k miláčkům novinek na kryptotrhu, od té doby ztratil drtivou většinu dynamiky, kterou kdysi měl. Díky problémům souvisejícím se zakázanými adresami a vypořádáním ICO podvodů si SEC projekt zničil velkou část své přitažlivosti, což se již nějakou dobu odráží ve většině předpovědí cen EOS.

Někteří odborníci nyní říkají, že podle nich je ideální čas, aby EOS začal pomalu stoupat zpět na svá dřívější maxima, a pokud se projektu podaří začít znovu získávat určitou dynamiku, mohlo by se stát, že cena bude odrážet zvýšenou míru optimismu.

Předpověď ceny Metacade

Zatímco předpověď ceny EOS je konzervativní, předpověď ceny Metacade je úplným opakem. Vzhledem k tomu, že projekt má vydání naplánovaná na pozdější období roku 2023, můžeme očekávat, že růst uživatelů bude po tokenu MCADE vytvářet velkou poptávku. Na základě vysoké atraktivity projektu se očekává, že po jeho všeobecném uvolnění vzroste cena MCADE přibližně 50x, a to až na 1 $.

Vzhledem k tomu, že růst počtu uživatelů bude pravděpodobně pokračovat ještě mnoho let, zdá se, že cena MCADE 7 $ v roce 2025, která se do konce roku 2030 zvýší na 15 $, je minimum, které většina investorů od projektu očekává.

Předpověď ceny EOS

Pokud je EOS na dně, rozhodně je předpověď ceny EOS pozitivnější, než jaká byla v poslední době. Pokud by se projektu podařilo zachytit některé z případů podnikového využití, které přicházejí na trh, mohla by v roce 2023 cena tokenu EOS vzrůst na 2 $, protože se dostaví obnovený zájem.

Pokud se podaří na tuto dynamiku navázat, mohli bychom být svědky dalšího růstu ceny EOS, která by do roku 2025 mohla dosáhnout 4 $ a do roku 2030 možná i honosných 10 $.

Metacade se celkově jeví jako lepší investiční volba

Ačkoli EOS možná čekají příznivější časy, než tomu bylo v minulosti, výnosy jsou stále velmi skromné ve srovnání s vysokým potenciálem velkých zisků, který představuje projekt Metacade.

Omezené množství MCADE v presale a stále se zvyšující expozice s tím, jak se jeho fáze stále vyprodávají, je jasné, že okno pro tuto potenciálně život měnící investici se jistě brzy uzavře.