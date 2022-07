Mayweather má spojení s mnoha rug pulls a podvody

Superstar boxer vyčistil své sociální sítě od odkazů na jeho propagaci, ale internet stálý

Je příkladem příležitosti, která existuje v krypto pro ty, kteří nemají svědomí

Miluju kryptoměny.

Věřím, že bitcoin může udělat svět lepším místem – digitální, decentralizovaná forma peněz s pevným omezením nabídky, jakou svět ještě neviděl.

Zejména si myslím, že inovace v rámci stablecoinů a decentralizovaného financování mohou vytvořit spravedlivější, demokratičtější a dostupnější finanční systém ve srovnání se současným systémem, který je příliš často upřednostňován ve prospěch těch nahoře, čímž se rozšiřuje propast nerovnosti, která sužuje tolik zemí právě teď.

Ale nedělejme si iluze – tento úžasný průmysl má také své temné stránky. A zmíněný potenciál, možnosti a sny o skutečné změně jsou zatím daleko od reality.

Nařízení

Ať už jste zastánci nebo odpůrci regulace, pravdou je, že jde o průmysl v hodnotě 1,2 bilionu dolarů, kterému bylo umožněno volně fungovat. Je to nadužívaný výraz v kryptoměnách, ale „divoký západ“ zůstává dokonalým způsobem, jak jej popsat. Jistě, má to obrovská pozitiva, protože inovace se mohou rozjet, tvůrci mají volnou ruku a překážky zůstávají minimální.

Ale jakkoli důležité jsou výhody minimální regulace zmiňovat, nechci je zde rozebírat. Chci mluvit o negativních externalitách tohoto prostředí; Chci strávit nějaký čas pohledem na darebáky, kteří mohou působit v prostoru, se sliněním vzhůru na úkor nevinných členů veřejnosti.

Udělejme případovou studii na jednotlivci, který zneužil systém a důvěřivého investora ve svůj prospěch, možná více než kdokoli jiný: Floyda Mayweathera.

Floyd Mayweather

Floyd Mayweather je boxer známý svým vzrušujícím stylem boje, pokorným přístupem a respektem k ženám. Dobře, to byl vtip.

Pojďme mluvit o penězích, protože o tom je tento článek. Mayweather se v loňském roce umístil na šestém místě žebříčku všech sportovců Sportico s inflací očištěnou hodnotou 1,2 miliardy dolarů za celou jeho kariéru. Ale viděli jste v poslední době cenu plynu? Zdá se, že dokonce i 1,2 miliardy dolarů ztěžuje vyjít s penězi v moderní Americe, protože Floyd „Money“ Mayweather se obrátil na podvody s kryptoměnami, aby doplnil svůj příjem.

Mayweatherův projekt Metaverse

Jeho životopis na Twitteru si můžete prohlédnout níže a propagovat nějaký druh projektu souvisejícího s metaverzí s názvem „mayweverse“, který, když se mě zeptáte, už nemůže nic horšího skloubit.

Legrační je, že když byl tento projekt oznámen, zcela opustil projekt Floyd NFT, který předtím neustále propagoval. Smazal také všechny tweety a veřejné příspěvky na sociálních sítích související s příspěvkem.

Naštěstí to na internetu žije věčně, takže níže můžete vidět příklad Mayweathera, typicky pokorného, když chatuje do kamery z bazénu jednoho ze svých sídel.

Floyd Mayweather – Floyds World NFT pic.twitter.com/tdI6tKSME5 — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) April 10, 2022

Ještě horší je, že ani neinformoval tým (nebo investory) stojící za FloydNFT, že spouští další projekt, ani že opouští ten předchozí. Elegantní tah, Floyde.

A co se stalo s Mayweverse? Jo, byl to rug pull a držitelé přišli o všechno. Tým za tím byl anonymní, a tak se mohl bez následků stáhnout. Pokud jde o Floyda, zdá se, že nedochází k žádným následkům, což je nešťastné, ale také to v nejmenším nepřekvapuje. Na druhou stranu, Bůh žehnej twitterovému účtu @bestvideosofct, protože mají níže uvedený klenot z jedné z mnoha propagací Mayweathera.

„A samozřejmě, já jsem Money man, ale hádejte co? Buďte součástí historie, vlastněte kus mého odkazu a také můžete vydělávat peníze.“ – Floyd Mayweather

Floyd Mayweather – Mayweverse Pt 1 pic.twitter.com/gUzsxeazNV — CT Caught In 4k 🎥 (@bestvideosofct) May 5, 2022

Ethereum Max

Ethereum Max je token, který sponzoroval Mayweatherův „boj“ s osobností YouTube Loganem Paulem. Silně propagován Mayweatherem, se ukázal na weigh-in s tričkem Ethereum Max, zatímco oficiální bojová karta inzerovala token a za měnu bylo možné koupit vstupenky.

Jen pro zajímavost jsem níže zmapoval cenovou akci tokenu od zápasu.

<div class=“flourish-embed bloomish-chart“ data-src=“visualisation/10265542″><script src=“https://public.flourish.studio/resources/embed.js“></script></ div>

Bored Bunny a Moonshot byly podobně propagované rug pulls, ale popravdě řečeno, nemůžu se obtěžovat zacházet do detailů za nimi. Existuje také řada starších projektů z předchozího kryptocyklu, zejména ICO, které klesly na nulu, a jež Mayweather propagoval.

Téměř ve všech případech byl jeho účet na Twitteru zbaven propagačních akcí.

Opatrujte se, lidé

Myslím, že nemusím vysvětlovat, že Mayweather není klaďas. Několikrát byl ve vězení za bití svých přítelkyň a byl proti němu vznesen seznam případů z ublížení na zdraví, napadení a obtěžování. Vzhledem k jeho postavení neuvěřitelně nadaného bojovníka je opakované fyzické týrání ještě nechutnější a zbabělejší.

Ale právě tento druh morálně zkrachovalých lidí může vyniknout v kryptoměnovém prostoru, vzhledem k nedostatku regulace a snadné schopnosti komukoli forkovat coin nebo razit sbírku NFT a prodávat ji masám.

Je to ostrá připomínka toho, že zatímco při investování do jakékoli třídy aktiv je důležitá náležitá péče, ještě důležitější je v kryptoměnách, kde může kdokoli kohokoli podvést, pokud má připojení k WiFi a postrádá řádné svědomí.