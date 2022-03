Po dosažení TVS (celková zajištěná hodnota) ve výši 800 milionů dolarů se token sítě a ekosystému Flux stal parabolickým.

Za posledních 24 hodin vygeneroval obchodní objem 46,7 milionů USD a přidal ke své hodnotě 14 %. V době psaní tohoto článku se obchodoval za 1,88 USD.

Tento stručný průvodce obsahuje vše, co potřebujete vědět o coinu flux, včetně toho, zda byste si jej měli koupit. Zde je místo, kde koupit flux, pokud se tak rozhodnete.

Vzhledem k tomu, že FLUX je tak novým aktivem, ještě není kótováno na velkých burzách. Stále však můžete zakoupit FLUX pomocí DEX (decentralizované burzy), což znamená, že existuje několik kroků navíc. Chcete-li koupit FLUX právě teď, postupujte takto:

Doporučujeme eToro, protože se jedná o světově přední trading platformu s nabídkou různých aktiv, peněženku a burzu v jednom, dále nabízí jedny z nejnižších poplatků v oboru. Je navíc uživatelsky přátelská pro začátečníky a má více dostupných platebních metod, v porovnání s ostatními dostupnými službami.

Budete muset vytvořit vlastní peněženku, zajistit si adresu a odeslat na ni vaše mince.

Stačí přejít na Uniswap a "připojit" k ní vaší peněženku.

Nyní, když jste připojení, budete moci měnit za 100ky mincí, včetně FLUX.

Flux Ecosystem nabízí decentralizované, interoperabilní vývojové prostředí. Jedná se o plně funkční sadu řešení blockchain-as-a-service a decentralizovaných počítačových služeb.

Představuje se jako nová generace škálovatelné decentralizované cloudové infrastruktury. Umožňuje vyvíjet, provozovat a spravovat aplikace na více serverech současně. Flux je připraven přijmout budoucnost dApps, Web 3.0 atd.

Flux je nativní coin POW (Proof of Work) těžitelný pomocí GPU a poskytující pobídky pro hostitele hardwaru, řízení DAO v řetězci a zmírnění špatných aktérů prostřednictvím požadavků na staking pro provozovaný hardware.

Flux může být lukrativní investicí, ale věnujte čas tomu, abyste si přečetli alespoň několik cenových předpovědí od předních analytiků a proveďte průzkum trhu, než se zavážete. Veškeré investiční rady berte s rezervou.

Up to Brain předpovídá, že flux dosáhne do konce roku 2023 2,89 USD. V následujícím roce se zvýší na 3,53 USD. V roce 2025 analytik věří, že dosáhne historického maxima 4,4 USD.

Near ecosystem is attracting money from top VCs in both crypto market and traditional market! Let's have a look at some biggest fundraisings.$NEAR $OCT $FLX $PARAS $AURORA $PLY $REF $BSTN pic.twitter.com/96SEvCjZBu

— Nearians (@Nearians_) March 26, 2022