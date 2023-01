Fond Grayscale Bitcoin letos vzrostl o 25 %, ale sleva stále ubíjí investory

Klíčové info

GBTC Fond od začátku roku vzrostl o 25 % ve srovnání se 4% nárůstem podkladového aktiva, Bitcoinu

Sleva je nyní zpět tam, kde byla před kolapsem FTX, na 37 %

Sleva dosáhla historického maxima 50 % teprve před čtyřmi týdny

Největší bitcoinový fond na světě, Greyscale Bitcoin Trust, zaznamenal od začátku roku nárůst hodnoty o 25 %. Na druhou stranu Bitcoin meziročně roste jen o 4 %.

To znamená, že diskont na podkladové aktivum, Bitcoin, je na nejnižší úrovni za několik měsíců. Divergenci jsem analyzoval v prosinci, teprve před čtyřmi týdny, kdy sleva dosáhla historického maxima 50 %.

Dnes je sleva 37 %, zpět tam, kde byla před potupným kolapsem FTX.

Co je sleva v Grayscale?

Grayscale je trust, který investorům poskytuje cestu k vystavení se Bitcoinu bez fyzického nákupu Bitcoinů. To může být výhodné pro instituce nebo jiné subjekty, které se z regulačních nebo právních důvodů nemohou přímo účastnit bitcoinového trhu.

Ale Grayscale se zřídka obchoduje za stejnou cenu, jako je jeho čistá hodnota aktiv. Dříve se obchodovalo s přirážkou k podkladovému Bitcoinu, protože akcie prudce vzrostly mezi investory, kteří se zoufale snažili získat expozici této vysoce volatilní kryptoměně.

Dnes je to ale naopak – prudká sleva. I když existuje velký poplatek ve výši 2%, který vysvětluje některé slevy, není to dost blízko k překlenutí slevy 30%+, kterou jsme měli v této kryptozimě neustále na očích.

SEC nedávno zamítla žádost společnosti Grayscale o přeměnu trustu na fond obchodovaný na burze, což vedlo k medvědímu jednání kolem fondu. Došlo také k nárůstu konkurence, kdy byly spuštěny podobné fondy, zejména v Evropě, a žádosti o bitcoinové ETF.

Nejvýznamnější obavou však byla bezpečnost rezerv. Tento problém se po kolapsu FTX rozrostl, protože se množily spekulace, že mateřská společnost Grayscale, Digital Currency Group (DCG), může podat návrh na bankrot.

DCG je také mateřskou společností společnosti Genesis, která nedávno propustila 30 % svých zaměstnanců a údajně zvažuje bankrot. Znepokojení vzrostlo, když společnost Grayscale odmítla zveřejnit zprávu o rezervách, která se náhle stala módní po nekalých akcích v zákulisí FTX.

Jako důvod, proč to nebude možné, uvedlo „bezpečnostní obavy“, ale analytici to odmítli, přičemž nebylo zcela jasné, jaké obavy o bezpečnost by mohlo vyvolat zveřejnění veřejných záznamů na blockchainu.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure. — Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Proč byla sleva uzavřena?

Ačkoli je sleva stále obrovská a činí 37 %, snížila se z ohromujících 50 %, kterých dosáhla po implozi FTX.

Na DCG se zvyšuje tlak, aby se zabývali touto slevou, a volalo se z odvětví, že trust by měl umožnit investorům odkoupit jejich držby, což by jim umožnilo realizovat plnou hodnotu Bitcoinu, který drží. Tento křik možná pomohl trochu zúžit mezeru.

Jeden hedgeový fond, Fir Tree, dokonce zahájil žalobu proti Grayscale a požadoval, aby společnost buď snížila své poplatky, nebo umožnila zpětné odkupy, aby bylo možné slevu uzavřít.

Ale jako všechno v současné kryptoměně má svou roli i makro. Rok začal růstem cen kryptoměn díky zvýšenému optimismu, že inflace možná dosáhla vrcholu. To následuje po relativně klidném měsíci na krypto trzích.

Sleva se do značné míry rozšířila po krachu FTX, protože se lidé báli nákazy a tokeny stále klesaly. Podobně jako když sklouzl peg na Tether, když nastala krize UST.

Nyní, když se normální provoz poněkud obnovil, sleva se zúžila. Bohužel pro investory je to stále ohromujících 37 % z čisté hodnoty aktiv. V roce, kdy se samotný Bitcoin propadl, je vrstvení slevy na vrcholu této prudké cenové akce to poslední, co investoři potřebují…