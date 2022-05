Fotbalový klub Chelsea spolupracuje s kryptoplatformou WhaleFin podporovanou Amber Group

Fotbalový klub Chelsea uzavřel roční partnerství ve výši 20 milionů dolarů s WhaleFin, kryptoplatformou podporovanou Amber Group. Po partnerství se WhaleFin stane oficiálním partnerem Chelsea FC počínaje sezónou 2022/23.

Podle oficiálního sdělení Chelsea FC na jejich webových stránkách a na sociálních sítích bude logo WhaleFin s modrou velrybou umístěno na dresech hráčů Chelsea FC. Logo nahradí současné logo korejského výrobce automobilů Hyundai, které existuje již čtyři roky.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 12, 2022