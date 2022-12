FTX podá návrh na konkurz, protože Metacade (MCADE) se v předprodeji chystá prudce vzrůst

Krypto trhy byly v jádru otřeseny nedávnými zprávami, že druhá největší světová kryptoburza FTX měla vyhlásit bankrot u amerických soudů. Černá díra v hodnotě 8 miliard dolarů byla objevena v rozvaze FTX poté, co desítky zákazníků vybraly své prostředky a potenciální převzetí od úhlavního rivala Binance se nezdařilo, takže zakladateli a generálnímu řediteli Samu Bankman-Friedovi nezbyla jiná možnost, než se prohlásit za bankrot.

Navzdory této nejnovější ráně, která zasáhla trhy, se zdá, že Metacade si svou hodnotu udrží a během předprodeje raketově poroste.

Co je Metacade?

Metacade je první herní arkáda vedená komunitou, která se objevila na webu 3.0. Je to místo, kde se herní nadšenci mohou shromáždit a bavit se při hraní nejnovějších titulů typu play-to-earn (P2E). Plánuje se stát vedoucí platformou GameFi v metaverse, která nabídne něco pro investory, hráče i vývojáře.

Celý ekosystém je podpořen mincí MCADE, kterou lze v rámci platformy utrácet, vkládat a vydělávat. Kromě P2E stránky herního zážitku mohou uživatelé přispívat do komunity několika dalšími způsoby a získávat odměny za pochodu. Tyto zahrnují:

Sdílení znalostí v sociálním prostoru

Zpětné testování her

Poskytování zpětné vazby vývojářům

Psaní recenzí na hry

Pravidelné slosování o ceny

Zastřešujícím cílem Metacade je vytvořit plně autonomní a komunitou vlastněný prostor, ve kterém mají členové úplnou kontrolu nad rozhodováním o platformě, a zároveň nabízí jeden z nejpodrobnějších titulů v prostoru Web 3.0 GameFi, díky kterému se uživatelé budou vracet znovu a znovu.

Čím je Metacade jiný?

Několik aspektů plánu Metacade, které si můžete prohlédnout v jeho bílé knize , jej odlišuje od jejích konkurentů GameFi. Nejviditelnější je obrovský katalog titulů, který se bude neustále vyvíjet, jak vývojáři vytvářejí nové tituly. Na rozdíl od jiných herních platforem se Metacade nespoléhá na jeden nebo omezený počet titulů, aby udržely zájmy členů.

Metacade nepřijal finanční prostředky od investorů rizikového kapitálu ve snaze přivést na palubu pouze ty, kteří mají skutečný zájem o hraní. Předprodej MCADE je navíc otevřený všem, takže když MCADE vstoupí na trh, členové jeho komunity budou mít největší prospěch z nárůstu hodnoty.

To nejen vrací sílu hraní do rukou těch, kteří se nejvíce zajímají o videohry, ale díky jedinečné a soběstačné ekonomice budou také tokeny MCADE vráceny svým uživatelům prostřednictvím herních odměn, soutěží, slosování o ceny, staking a zapojení komunity. Další příjmy budou čerpány do hry prostřednictvím reklamy, placené arkády a pracovních nabídek.

Tento komunitní přístup je středem každé části plánu Metacade. Je to centrum, kde mohou vývojáři přeměnit své nápady ve skutečnost a získat komunitou schválené financování prostřednictvím Metagrants, pro které hlasují členové a distribuuje je platforma. Kromě toho ti, kteří chtějí vybudovat kariéru v prostoru GameFi, se mohou ucházet o řadu volných míst v některém z největších odvětví Web 3.0.

Proč je MCADE nastaven na raketový vzestup

Přestože krach FTX vyvolal značné znepokojení mezi investory a trhy, zejména s ohledem na úroveň likvidity a ztrátu hodnoty tržní kapitalizace, ty kryptoměny, které dosud nebyly kotovány na burze, byly izolovány od nejhoršího dopadu krachu.

To je spolu s jasným potenciálem platformy pro dlouhověkost raritou ve světě metaverse v tom, že jde o platformu, kde mohou uživatelé provádět mnoho věcí, které by chtěli dělat ve Web 3.0.

Navíc, jakmile bude předprodej dokončen, tržní kapitalizace bude pravděpodobně kolem 28 milionů dolarů. Díky tomu je mnohem menší než konkurenti, jako jsou The Sandbox a Decentraland, které dosáhly maxima více než 5 miliard dolarů. To ukazuje, jak velký potenciál má token MCADE k růstu.

Kupte si MCADE v předprodeji

První investoři do MCADE ukončí předprodej a získají zpět své peníze, pokud se rozhodnou prodat. Během úvodního kola předprodeje mohou investoři získat 125 MCADE za 1 USD. V devíti kolech se hodnota zvýší na konečnou hodnotu 50 MCADE za každý investovaný 1 USD. Již to z něj činí lákavou vyhlídku.

Bohatý potenciál platformy a výjimečnost, která je těsně spjatá s celou cestou na trh, však dává Metacade pocit podcenění – i když vezmeme v úvahu nestabilitu trhu způsobenou krachem FTX. To vše znamená, že Metacade by mohl být výhodnou investicí roku.