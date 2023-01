Genesis hlásí bankrot, co to znamená pro kryptoměnu?

Klíčové info

Genesis má dluhy přes 3 miliardy dolarů a 100 000 věřitelů

Gemini, burza založená dvojčaty Winklevossovými, pohrozila žalobou kvůli nesplacené půjčce 900 milionů dolarů

SEC také podala žalobu na Genesis za obchodování s neregistrovanými cennými papíry

Mateřskou společností Genesis je DCG, stejná společnost, která provozuje Grayscale Bitcoin Trust, největší bitcoinový fond na světě.

Nákaza se nadále šíří průmyslem a investoři doufají, že vyplavení je téměř dokončeno

DCG má podíly ve více než 200 krypto společnostech, včetně Circle, Kraken a mediální společnosti CoinDesk, která nyní usiluje o prodej.

Úvěrová odnož kryptoplatformy Genesis nakonec vyhlásila bankrot, což přesně všichni čekali.

Je to další oběť na seznamu pro Sama Bankman-Frieda, protože Genesis se stává nejnovější firmou, která podlehla nákaze vyvolané kolapsem FTX. Investoři do kryptoměn se však nyní obávají následných škod, které by mohly z tohoto podání vyplynout, protože mateřskou společností Genesis je Digital Currency Group (DCG) – stejná společnost, která vlastní Grayscale Bitcoin Trust, největší bitcoinový fond na světě.

Pojďme analyzovat, co to všechno znamená.

Obrovské vyhlášení bankrotu

Při pohledu do dokumentů o úpadku uvedla společnost Genesis více než 100 000 věřitelů. Její dluh údajně přesahuje 3 miliardy dolarů.

O podání se už dlouho spekulovalo. Přerušila výběry 16. listopadu, v důsledku ohromujícího kolapsu FTX. Potvrdila však, že „nemá v plánu“ vyhlásit bankrot a bude se snažit situaci vyřešit „konsensuálně“.

Poté se snažila získat finanční prostředky, aby odvrátila nevyhnutelné. Údajně hledala investici od Binance, která kvůli střetu zájmů odmítla. Obrátila se také na několik soukromých investičních společností, ale nakonec požádala o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11.

Co se stane s Gemini?

Podání přichází ve stejný týden, kdy SEC podala žalobu proti Genesis a jejímu bývalému partnerovi Gemini kvůli neregistrovaným obchodům s cennými papíry.

Gemini je kryptoburza založená dvojčaty Winklevossovými a nabízela podobný produkt „Earn“ mnoha těmto poskytovatelům kryptopůjček. Problém byl, že to bylo ve spolupráci s Genesis. Podle podmínek Earn zákazníci posílali kryptoměny Gemini v naději, že vydělají výnos. Gemini, aby získali výnos, který mohli zaplatit těmto zákazníkům, převedli vklady na Genesis, která tyto vklady investovala.

Dvojčata Winklevossovi říkají, že jí Gemini dluží 900 milionů dolarů prostřednictvím produktu Earn. Výběry z produktu Gemini Earn jsou momentálně pozastaveny.

Cameron Winklevoss reagoval na zprávy o bankrotu Genesis na Twitteru a pohrozil právními kroky, pokud DCG a generální ředitel Barry Silbert neučiní „férovou nabídku věřitelům“. Obvinil Silberta z „podvodu“ a požadoval, aby odstoupil z funkce generálního ředitele.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

DCG v centru

Pro širší trh je skutečným zájmem zapojení DCG.

Společnost s digitálními aktivy má podíl ve více než 200 krypto společnostech, včetně kryptoburzy Kraken a emitenta stablecoinů Circle. Nejznámější je skutečnost, že je mateřskou společností Grayscale Bitcoin Trust, což je největší bitcoinový fond na světě. Po kolapsu FTX a zmatcích, kterým DCG čelí, se dostává pod stále větší pozornost bezpečnosti svých rezerv.

Fond se obchoduje se strmým diskontem vůči hodnotě svých čistých aktiv, přičemž divergence po FTX vzrostla na 50 %. Napsal jsem analýzu trendu před dvěma týdny poté, co se odrazil, v tu chvíli jsem obchodoval s 37% slevou. Aktuálně je sleva 40%.

DCG také vlastní CoinDesk, publikaci krypto zpráv. V současné době zkoumá potenciální prodej. Je ironií, že to byl zpravodajský web, který původně zveřejnil nahrávku na FTX, což vyvolalo potíže pro DCG.

„Během posledních několika měsíců jsme obdrželi řadu příchozích náznaků zájmu o CoinDesk,“ řekl tento týden generální ředitel Kevin Worth.

Pokud jde o Silberta, angažovaný generální ředitel minulý týden na Twitteru napsal, že „bylo náročné zpochybnit mou integritu a dobré úmysly poté, co jsem strávil deset let vléváním všeho do této společnosti (DCG a prostor s neústupným zaměřením na to, dělat věci správným způsobem “.

DCG reagovala na chaos snížením dividendy a řekla akcionářům, že se soustředí na posílení vlastní bilance.

„V reakci na současné tržní prostředí se DCG soustředila na posílení naší bilance snížením provozních nákladů a zachováním likvidity. Proto jsme se rozhodli až do odvolání pozastavit čtvrtletní výplatu dividend DCG,“ oznámila v úterý DCG. .

Co to znamená pro kryptoměnu?

Pokud jde o trh jako celek, je to pokračování katastrofy, kterou byl kolaps FTX. Nákaza byla vždy nevyhnutelná, vzhledem k mezeře v hodnotě 8 miliard dolarů v rozvaze FTX. Ve skutečnosti je poněkud překvapivé, jak dobře to kryptoprůmysl obstál.

Bitcoin meziročně vzrostl o 25 %, ETH o 27 %, přičemž oba se obchodovaly na přibližně stejné úrovni, na které byly před insolvencí. Makroklima vypadá trochu optimističtěji než před pár měsíci, protože měkčí údaje o inflaci vedly investory k tomu, že vsadili na to, že centrální banky opustí svou politiku vysokých úrokových sazeb dříve, než se původně očekávalo.

Vrátíme-li se zpět do hlubin krize, Bitcoin zakolísal, ale držel se pevně nad 15 000 $.

Snad největším nedostatkem je pokračující narušování reputace kryptoměn. Stažení institucionálního přijetí bude pravděpodobně vážné, proces nápravy bude ještě dlouhý.

Světová ekonomika balancuje na pokraji recese, protože břemeno vysokých úrokových sazeb nadále vysává likviditu z trhů. Kromě toho inflace zůstává celosvětově zvýšená s krizí životních nákladů, přestože obrázek v posledních několika měsících vypadá pozitivněji. Pak je tu malý problém války v Evropě.

To jsou obrovské výzvy pro trhy a plošné potlačování cen. Nejistota je stejně vysoká jako od velkého finančního krachu v roce 2008. A přesto, kromě těchto obrovských protiproudů, si kryptoměny neustále ubližují a tvoří nepořádek.

Investoři budou doufat, že vyplavení skandálů z roku 2022 nepřinese žádná další překvapení. Vzhledem k tomu, jak hrozná je makrosituace, nepotřebuje žádné další rány, které si sám způsobí.