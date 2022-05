Globální regulace kryptoměn možná v roce 2023

Existuje šance, že stejná pravidla budou platit pro všechny kryptotrhy po celém světě do roku 2023, alespoň to naznačuje Ashley Alder. Je předsedou Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO), globálního finančního dohledu.

Globální finanční hlídací pes

IOSCO je partnerství organizací, které regulují globální trhy. Členy jsou obvykle národní bezpečnostní a/nebo futures regulátory nebo hlavní finanční regulátor země. AFM je členem IOSCO jménem Nizozemska. Organizace se sídlem v Madridu má členy z více než 100 zemí a reguluje minimálně 95 procent trhů.

Podle „našeho“ AFM je IOSCO mezinárodním „určovatelem standardů pro trhy cenných papírů“. To znamená, že souhlasí s obecnými zásadami, které slouží jako výchozí bod pro regionální a národní orgány dohledu nad trhem cenných papírů.

Klima, korona a kryptoměna

Podle článku agentury Reuters Alder říká, že jak krypto sektor roste, měl by být skutečně pokryt IOSCO. To je ale překvapení. Nazývá části kryptosvěta třemi K:

Koronavirus

Klima

Kryptoměna

„Ale myslím, že je to nyní považováno za jedno ze tří K (koronavirus, klima a kryptoměny), takže je to velmi důležité. Přesunulo se to na pořad jednání, takže neočekávám, že to bude příští rok ve stejnou dobu. Pokud se podíváte na rizika, která musíme řešit, je jich mnoho a v rozhovorech na institucionální úrovni je z toho zeď obav,“ řekl Alder.

Mimochodem, kromě toho, že je Alder předsedou IOSCO, je také generálním ředitelem finančního hlídacího psa Hongkongu.

Nedostatek transparentnosti

Alder ve čtvrtek 12. května online na think tanku OMFIF poznamenal, že motivace pro kolaborativní kryptoregulaci pramení z obav o kybernetickou bezpečnost, provozní odolnost a nedostatek transparentnosti v krypto sektoru.

Úředník také dodal, že je zapotřebí regulační orgán pro kryptoměny, protože jej potřebují i další rozvíjející se sektory, jako je klimatologické financování.

Žádná konzistence

Téměř každá země má své vlastní předpisy, bez větší konzistence se svými sousedy, s žádnou jednomyslnou regulací, kterou nelze nalézt nikde na světě. Přesto je jasné, že především politici volají po regulaci, aby konečně měli klacek k ruce nebo měli důvod nechat kryptoměnám volný průběh.

Existují typy zemí, které byste mohli označit jako přátelské ke kryptoměnám, zatímco jiné mají nepřátelštější postoj. Ale není to tak černobílé, jsou země, které jsou velmi dobré pro uživatele, ale špatné pro kryptofirmy a naopak.

Dostat země pod tlak

Kromě toho existují celosvětové organizace, které si myslí, že mají co říci k zákonům a pravidlům suverénních států. Vzpomeňte si na Mezinárodní měnový fond, který vyvíjí tlak hlavně na rozvojové země, které potřebují pomoc s přijetím anti-krypto politiky. Zdá se, že IOSCO se stane další globální organizací, která se snaží ovlivňovat trhy suverénních států.

Zatím není jasné, co přesně chtějí a jak k tomu přistoupí. Doufejme, že ignorují navrhovanou politiku MMF. Vzhledem k neexistenci globálního rámce pro regulaci vydal MMF v prosinci pokyny k nastavení globálního regulačního přístupu pro kryptoměny.