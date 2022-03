GMT token nedávno přidal nový způsob, jak pomoci nadšencům do kryptoměn koupit jeho nativní aktiva. Kromě metody crypto-to-crypto nyní GMT spolupracuje s Advcash na usnadnění procesu nákupu.

Pokud vás přitahují jedinečné funkce a chcete se dozvědět, jak a kde koupit GMT token, tento průvodce je pro vás.

Vzhledem k tomu, že GMT je tak novým aktivem, ještě není kótováno na velkých burzách. Stále však můžete zakoupit GMT pomocí DEX (decentralizované burzy), což znamená, že existuje několik kroků navíc. Chcete-li koupit GMT právě teď, postupujte takto:

Doporučujeme eToro, protože se jedná o světově přední trading platformu s nabídkou různých aktiv, peněženku a burzu v jednom, dále nabízí jedny z nejnižších poplatků v oboru. Je navíc uživatelsky přátelská pro začátečníky a má více dostupných platebních metod, v porovnání s ostatními dostupnými službami.

Budete muset vytvořit vlastní peněženku, zajistit si adresu a odeslat na ni vaše mince.

Stačí přejít na Uniswap a "připojit" k ní vaší peněženku.

Nyní, když jste připojení, budete moci měnit za 100ky mincí, včetně GMT.

GMT token se označuje jako token krytý skutečnými aktivy, který svému majiteli přináší denní příjem BTC. Každý GMT je podpořen skutečným výpočetním výkonem (TH/s) prostřednictvím protokolu SHA-256. Protokol běží na Ethereu.

Počáteční vydání na blockchainové platformě Ethereum bylo 100 000 000 tokenů, které jsou podpořeny 100 000 TH/s, takže 1 GMT = 0 001 TH/s.

Tým GMT neustále zavádí další kapacity a provádí dodatečné emise tokenu GMT. Jejich hlavním cílem je zvýšit počet tokenů v oběhu až na 10 miliard GMT.

Po každé další emisi tým aktivuje mechanismus spálení 20–100 % nových tokenů, což vede ke zvýšení ziskovosti GMT.

Uvolněný výpočetní výkon je přerozdělen mezi všechny GMT v oběhu, čímž se zvyšuje výpočetní výkon, který poskytuje tokeny i příjem z těžby.

Vzhledem k tomu, jak těžké je přijít s přesnou předpovědí kryptoměny, neměli byste nikdy přijímat žádná rozhodnutí ovlivňující vaše finance před hloubkovou analýzou trhu. Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

Digital Coin Price předpokládá dlouhodobý růst ceny. Coin se v době psaní tohoto článku obchoduje za 0,24 USD. Předpovídají, že se letos bude obchodovat v průměru za 0,31 USD, maximálně však za 0,33 USD. V roce 2023 bude mít hodnotu minimálně 0,31 USD. Může se vyšplhat až na 0,40 USD.

V roce 2024 je minimální cena 0,29 USD a maximální předpokládaná cena je 0,41 USD. V roce 2025 se jeho cena bude pohybovat od 0,41 do 0,51 USD.

GMT supply capacity

In the picture above, you can see how our token capacity has increased over the past three months.#gmt #gomining #token #burning #bitcoin pic.twitter.com/tl0CC3PCfK

— GMT Token (@GMT_Token) September 16, 2021