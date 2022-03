Makroekonomický obraz a zvýšený geopolitický tlak zaznamenaly od ledna poměrně výrazný pokles harmony (ONE) . I když byla období, kdy hrozilo, že token stoupne, vždy se zhroutil zpět. Ale změní se to? Nejprve uvádíme několik důležitých bodů:

Harmony (ONE) vytvořil silnou poptávkovou zónu mezi 0,106 a 0,121 USD.

V době psaní článku se coin obchodoval mírně nad úrovní 0,125 USD.

Pokud ONE vstoupí do této zóny, mohli bychom vidět určité zvýšené nákupy od býků.

Zdroj dat: Tradingview

Harmony (ONE) – Je býčí běh proveditelný?

Jak je uvedeno výše, po většinu roku 2022 je harmony (ONE) převážně v sestupném trendu. Je vysoce nepravděpodobné, že by se tento medvědí trend v blízké době obrátil. Sentiment na kryptotrhu je i nadále do značné míry plný obav, protože investoři zvažují zvýšené makroekonomické a geopolitické tlaky.

Ale pro harmony (ONE) jsou krátkodobé býčí běhy stále možné. Coin aktuálně míří do důležité poptávkové zóny mezi 0,106 a 0,121 USD. To pravděpodobně spustí býčí běh, který by mohl v blízké době posunout ONE k 0,164 USD.

To bude představovat 30% zisk ze současné ceny, která v době psaní článku byla 0,125 USD. Ale trvalé zisky nad 0,164 USD budou vysoce nepravděpodobné. ONE pravděpodobně ustoupí, jakmile tuto cenu otestuje a pokusí se znovu najít větší poptávku.

Proč je harmony (ONE) podhodnocený?

Klíčem pro každého investora je najít kryptoaktivum, které je podhodnocené, a harmony (ONE) je jedním z nich. Coin prudce klesl ze všech historických maxim a po většinu roku 2022 hlásí ztráty.

Ale projekt má stále velký potenciál a základy jsou velmi dobré. Ve skutečnosti je obecný výhled pro harmony v roce 2022 stále velmi pozitivní navzdory nedávným nepokojům. Je to skvělé aktivum, po kterém můžete sáhnout právě teď.