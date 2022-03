Podle zprávy Bloombergu zveřejněné v pátek hedgeový fond Fir Tree Capital Management, který má ve správě aktiva ve výši 4 miliard dolarů, uzavřel velký short proti tetheru (USDT), stablecoinu, který je navázán na americký dolar.

Krytí jedna ku jedné

S tržní kapitalizací 80 miliard dolarů je tether třetí největší kryptoměnou na světě, pouze za bitcoinem a ethereem. Společnost je již dlouho pod palbou obvinění, že rezervy v hodnotě 80 miliard dolarů nejsou drženy jako krytí kryptoměny jedna ku jedné, což je problém, který se společnost opakovaně snažila objasnit, ale který nezmizí.

Minulý týden jsem po oznámení švýcarského města Lugano, že tether bude přijat jako zákonné platidlo, vedl rozhovor s CTO Tetheru, Paolem Ardoinem, a zeptal jsem se ho, jestli má město obavy, zda je kryptoměna plně kryta:

CoinJournal: Hledalo Lugano ujištění, zda je tether 100% krytý, nebo se spokojilo s tím, co tether již v této věci veřejně uvedl?

Paolo Ardoino: Tether a město Lugano si sedly a otevřeně diskutovaly o mylných představách o společnosti. Společnost Tether veřejně prohlásila, že neustále vede rozhovory s regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení a vynaložila značné úsilí, aby vyhověla všem požadavkům na transparentnost.

Fir Tree Capital Management však zůstává mezi skeptiky, přičemž zpráva Bloombergu tvrdí, že společnost očekává, že obdrží výplatu do 12 měsíců. Short je motivován především vazbami Tetheru na čínské realitní developery, přičemž loňské odhalení financí Evergrande Group způsobilo otřesy. Zatímco původně strašil krypto trhy, Tether vystoupil, aby potvrdil, že obchodní cenné papíry Evergrande Group nefigurují mezi 24 miliardami dolarů ve vysoce výnosných obchodních cenných papírech, které firma vlastní. Evidentně jde o tvrzení, kterému Fir Tree nevěří.

Struktura shortu

Ačkoli podrobnosti o struktuře shortu nebyly zveřejněny, můžeme spekulovat, jak by mohl být vytvořen. Vzhledem k tomu, že je tether stablecoin bez cenové volatility (tj. vždy se obchoduje za 1 dolar), short je nekonvenční. Tam, kde obvykle short představuje neomezený pokles (protože shortovaná akcie nebo finanční nástroj teoreticky nemá limit na vzestup), je to jiné, protože cena tetheru za žádných okolností neporoste.

Ve skutečnosti se spíše podobá nákupu swapu úvěrového selhání (CDS) na dluhový závazek, který se dostal do běžného povědomí uprostřed velkého finančního krachu v minulém desetiletí (a byl předmětem hollywoodského trháku The Big Short) . Fir Tree pravděpodobně platí fixní spread, aby sázel proti tetheru, a obdrží velkou výplatu, pokud tether nesplní své závazky (případně pokud se selhání stane pravděpodobnější v očích trhu, spread by se na kontraktu rozšířil a Fir Tree by mohl inkasovat se ziskem).

Asymetrická výplata

Sázka hedgeového fondu proto bude mít asymetrický výplatní plán směrem nahoru. Samozřejmě pokud tether nesplní své závazky a oni dostanou svou výplatu, trhy s kryptoměnami pravděpodobně zkolabují. Ústřední význam tetheru pro celý ekosystém nelze přeceňovat – stablecoin vyčistí přes 50 miliard dolarů denního objemu obchodů (pro srovnání objem akcií společnosti Apple je v průměru 98 milionů dolarů v denním objemu za poslední tři měsíce).

Tether – 24hodinový objem 2019–2021, Statista

Skeptici ohledně tetheru nejsou nic nového, ale jedná se o poměrně významný krok Fir Tree, i když jde o strukturu s nízkým rizikem a vysokou odměnou. Fond údajně zahájil shortování tetheru loni v červenci, zatímco Bloomberg také tvrdí, že Fir Tree zvažuje zřízení samostatného fondu pouze za účelem shortování tetheru, pokud by byl dostatečný zájem klientů.

V zájmu investorů do kryptoměn po celém světě doufáme, že tether je ve skutečnosti takový, za který se prohlašuje – plně krytý. Pokud ne, další role Christiana Balea by mohla být manažer Fir Tree.