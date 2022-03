Hodnota GMT od začátku března 2022, kdy bylo kotováno na Binance, neustále roste. Token raketově stoupá díky upoutávce záhadného, ale významného nadcházejícího partnerství mezi STEPN a neznámou entitou, o níž se předpokládá, že je Binance.

Coin se aktuálně řadí na 81. místo podle tržní kapitalizace. Pokud vás přitahují jedinečné funkce a chcete se dozvědět, jak a kde koupit GMT, tento průvodce je pro vás.

GMT (Green Metaverse Token) je governance token STEPN. Jeho zásoba je omezena na 6 miliard tokenů. STEPN je lifestylová aplikace Web3 s designem gamifikace a zábavnými sociálními prvky.

Hráči, kteří mají tenisky NFT, mohou chodit, běhat nebo běhat venku, aby získali tokeny, které pak mohou použít k ražení nových tenisek.

Hráči si kupují GMT a vypalují je v aplikaci, aby mohli upgradovat vysoce kvalitní drahokamy, vyzdobit skvělé tenisky a mimo jiné se zúčastnit hlasování o správě.

Mohou se rozhodnout prodat nebo pronajmout své tenisky NFT na trhu v aplikaci. Ukládají prostředky nashromážděné v peněžence v aplikaci, která má vestavěnou funkci výměny.

Vzhledem k tomu, jak těžké je přijít s přesnou předpovědí kryptoměny, neměli byste nikdy dělat žádná rozhodnutí ovlivňující vaše finance před hloubkovou analýzou trhu. Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

Digital Coin Price přichází s následující býčí předpovědí:

