Incident s hackery společnosti Binance upozorňuje na nebezpečí decentralizace

Nativní řetězec kryptoburzy Binance byl ve čtvrtek pozastaven poté, co exploit vedl k odhalení milionů dolarů kryptoměn.

Tento incident zjevně vyvolal šok v kryptosvětě, ale pro mě také upozornil na nebezpečí decentralizace.

Nechápejte mě špatně. Decentralizace je pravděpodobně jediným největším pilířem všeho, na čem jsou kryptoměny postaveny. Je to koncept, který má skutečnou šanci vyvrátit vše, co víme o financích, penězích a ekonomice obecně. Může to udělat svět lepším místem.

Ale incident na Binance zdůrazňuje, že v této rané fázi kryptoměny – nezapomínejme, že Satoshi Nakamoto napsal svůj bitcoinový whitepaper teprve v roce 2008 – decentralizace také představuje některá velmi reálná rizika.

Útočník zamířil na burzu Binance ve čtvrtek pozdě večer, přičemž počáteční pohyby na řetězci naznačovaly, že v jejich zaměřovačích byly dva miliony tokenů BSC.

BNB Chain odhaduje, že bylo přesunuto více než 100 milionů dolarů aktiv, ale potvrdilo, že aktiva ve výši 7 milionů dolarů byla téměř okamžitě zmrazena, což snížilo celkové ztráty.

Rozhodnutí zastavit celý řetězec je od Binance úžasným krokem. Jak jsem řekl, blockchainy mají být decentralizované. Tato epizoda ukazuje, že BNB je pravý opak.

Je zřejmé, že to vyvolává nejrůznější problémy. Kryptopuristé se bouří kvůli skutečnosti, že jde doslova o jednu společnost provozující celý ekosystém – přesně to samé jako Web 2.0 a proti čemu se krypto údajně snaží bojovat.

Mají pravdu. Schopnost Binance zmrazit 7 milionů dolarů opět ukazuje, že i když jde proti mantře kryptoměn, centralizace má také své výhody. 7 milionů dolarů může blednout ve srovnání s celkovou velikostí porušení zde, ale stále je to sakra hodně peněz. A to je ještě brzo – v době, kdy to budete číst, může být zabaveno více.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022