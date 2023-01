Jaký je hash rate Bitcoinu? A proč je na historických maximech?

Klíčové info

Hash rate Bitcoinu je množství výpočetního výkonu, který přispěl k těžbě

Pokračoval v dosahování nových historických maxim

To snižuje ziskovost těžařů v době, kdy náklady na elektřinu vzrostly a cena Bitcoinu klesla

Celkově vysoký hash rate implikuje zdravou a bezpečnější bitcoinovou síť

„All-time high“ je fráze, kterou jsem při pokrytí kryptoměnového prostoru nějakou dobu nepoužíval. Ale když se podíváte, je tu něco, co stále dosahuje vyšších maxim, a to je bitcoinový hash rate.

Hash rate Bitcoinu se týká množství výpočetního výkonu, který je do sítě přiváděn prostřednictvím těžby. A jak ukazuje graf níže, nezdá se, že by se její neúprosný vzestup během pandemie zpomaloval. Ale co to znamená a proč stoupá?

Jaký je bitcoinový hash rate?

Pryč jsou doby, kdy kdokoli mohl těžit na svém osobním počítači. Dnes těžbě dominují velké těžební pooly, využívající specializované počítače speciálně navržené pro tento účel.

Praxe těžby ve skutečnosti zahrnuje tyto počítače řešení složitých matematických hádanek. Jakmile je tato hádanka vyřešena, může být poslední blok transakcí ověřen a připojen k blockchainu, než se proces zopakuje ohledně dalšího bloku a další matematické hádanky. Jakmile je hádanka vyřešena a blok ověřen, těžař zodpovědný za tuto práci dostane zaplaceno v nově vytvořených Bitcoinech.

To vše je velmi komplikované, ale je důležité pochopit, že Bitcoin je naprogramován tak, aby uvolnil určitý počet Bitcoinů v průběhu času, přičemž blockchain je kódován tak, že každých deset minut je přidán (ověřen) nový blok.

Ale jak se k síti připojuje více počítačů a rychlost hashování se zvyšuje, měly by být tyto hádanky vyřešeny rychleji, což znamená rychlejší blokování a více uvolněných Bitcoinů. Že? No, je tu jedna věc. Úprava obtížnosti je zakódována do Bitcoinu – to znamená, že čím větší výpočetní výkon se k síti připojí, tím těžší je tyto hádanky vyřešit.

Neptejte se mě, jak to funguje, protože ani zdaleka nerozumím tomu, co se skrývá pod kapotou bájné bestie, kterou je bitcoinový blockchain, ale hlavní je, že jak se připojuje více těžařů, obtížnost stoupá.

A jak se Bitcoin stal populárnějším (a jeho cena vzrostla), přesně to se stalo. Do sítě se připojilo více těžařů a dnes jde o vysoce pokročilý proces. Před deseti lety, kdy existovalo jen pár těžařů, jsme mohli vy a já vytáhnout své notebooky a těžit v rozumné míře.

Proč je na historických maximech?

Existuje několik důvodů, proč hash rate pokračuje v prudkém nárůstu na nová maxima. Ale podstatou je, že nárůst těžařů způsobuje, že hash rate stoupá.

Otázka tedy skutečně klade otázku, proč se těžaři nadále připojují, když cena Bitcoinu prudce klesá. Zde je několik potenciálních odpovědí.

První je, že během pandemického býčího běhu bylo těžařské zařízení vzácné a ceny předmětů, jako jsou tokeny, byly nebetyčně vysoké. Mnoho těžařů si během býčího běhu objednalo nové těžební soupravy, ale zařízení obdrželi teprve nedávno (nebo některé ještě ne).

S poklesem ceny Bitcoinu se navíc snížila i ziskovost těžby, protože příjmy těžařů jsou denominovány v Bitcoinech. Bylo vyvinuto nové těžební zařízení, které se prodává za nižší cenu než dříve, což pomáhá zvýšit počet těžařů.

Další teorií je sloučení Etherea. K tomu došlo v září, kdy Ethereum přešlo z Proof-of-Work na Proof-of-Stake, což znamená, že těžba v síti skončila. Proto někteří z těchto nepracujících těžařů Etherea přešli na těžbu Bitcoinů.

Co znamená vyšší hash rate?

Prvním důsledkem rostoucí hash rate je samozřejmě větší tlak na těžaře. Větší konkurence a vyšší požadovaný hash rate tlačí jejich ziskovost, zvláště v době, kdy náklady na elektřinu vzrostly a výnosy (Bitcoin) klesly.

Nejlepší způsob, jak to zjistit, je podívat se na vývoj cen akcií v roce 2022 některých veřejných těžařských společností.

Pozitivní je, že bitcoinový hash rate je považován za bezpečnostní metriku sítě. Čím vyšší je hash rate, tím je síť bezpečnější, takže v tomto kontextu představuje historické maximum dobrou věc.

To je důvod, proč je vysoký hash rate obecně posuzován příznivě, protože znamená zdravou síť. Jediný problém je, že těžaři cítí tlak.