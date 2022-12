Jaký potenciál má Metacade (MCADE)? Mohl by zdvojnásobit svou cenu v předprodeji?

Zdá se, že Metacade se stane velkým jménem ve světě kryptoměn. Pokud jste o projektu ještě neslyšeli, pak je tento článek ideální příležitostí, abyste se dozvěděli vše, co o Metacade vědět.

Díky rozsáhlým možnostem Play-to-Earn a široké škále úžasných funkcí, které si komunita může užívat, se zdá, že Metacade se časem stane velmi populární. Prozatím je však stále zcela nový, protože token MCADE teprve zahájil předprodejní akci. Zdá se však, že je předurčen k tomu, aby se rychle stal nesmírně oblíbeným. Čtěte dále a dozvíte se více.

Co je Metacade?

Největší on-chain arkáda

Metacade je největší arkáda, která je postavena na blockchainu. Hráčům GameFi poskytne potenciálně nekonečnou hratelnost v rozšiřující se řadě her typu Play-to-Earn, kde mohou soutěžit s ostatními online a snažit se překonat svá vlastní nejvyšší skóre. Vzhledem k tomu, že platforma byla integrována s blockchainem na základní úrovni, Metacade také umožňuje hráčům získávat odměny za tokeny MCADE za svůj výkon.

V Metacade platí účty dovednosti a každý, kdo rád vydělává na kryptoměnách hraním her online, bude mít obrovské příležitosti ke zvýšení svého příjmu. Vzhledem k tomu, že projekt je stále v raných fázích, tato metaverse arkáda se stále buduje, ale první známky naznačují, že by se v budoucnu mohla stát významným hráčem ve světě hraní her za účelem získání výdělku.

Turnaje typu play-to-earn

Platforma Metacade bude domovem pravidelných turnajů pro hráče GameFi. Mohou proti sobě soutěžit v řadě různých arkádových her a platforma bude také hostit soutěže o další tituly v rámci ekosystému GameFi. Hráči mají přístup k těmto turnajům a získají spoustu příležitostí otestovat své dovednosti proti ostatním hráčům, aby měli šanci vyhrát lukrativní ceny žetonů MCADE.

Tyto druhy událostí jsou mezi komunitou GameFi velmi oblíbené. Hráči často vyhledávají jiné hráče se stejnou úrovní zájmu o soutěžní hraní, aby získali poutavější herní zážitek, a Metacade se pro ně stane ústředním místem, kde se mohou setkávat, setkávat se a soutěžit proti sobě o krypto ceny.

Decentralizovaná platforma s volným přístupem

Platforma Metacade je postavena na blockchainu Ethereum. To přináší řadu různých výhod, včetně integrovaného potenciálu odměn pro všechny hráče. Ethereum je také největším Web3 ekosystémem v kryptosféře, což znamená, že zde existuje větší úroveň uživatelů než v jakékoli jiné síti. Pro hráče, kteří chtějí ze svého zážitku Play-to-Earn vytěžit maximum, mohou najít další podobně smýšlející hráče, se kterými si tento zážitek užijí, když se snaží maximalizovat své držby tokenů MCADE.

Platforma má za cíl stát se postupem času decentralizovanou autonomní organizací (DAO), která předá plnou kontrolu hráčům. Komunita Metacade bude moci používat své tokeny MCADE k hlasování v návrzích správy a mít přímý dopad na budoucnost samotné platformy.

Metagranty

Program Metagrants propojí některé z nejinovativnějších herních vývojářů ve světě Web3 přímo s komunitou Metacade. Kandidáti předloží návrhy projektů Play-to-Earn, které by chtěli vybudovat, a komunita Metacade bude mít možnost hlasovat o tom, které projekty je nejvíce zaujmou.

Komunita dostane příležitost poskytovat finance na nejžádanější projekty v prostoru a přímo ovlivňovat budoucnost samotné GameFi. Vzhledem k tomu, že financování v rané fázi je pro vývojáře zásadní, protože se snaží postavit některé z nejsenzačnějších her na blockchainu, bude role, kterou hraje komunita Metacade, extrémně důležitá pro širší kryptoprůmysl a projekt přitahuje mnoho pozornosti jako výsledek.

Přispějte k výdělku

Komunita je srdcem každé funkce, která byla integrována do platformy Metacade. Jedním úžasným novým způsobem, kterým Metacade usiluje o posílení zapojení komunity a povzbuzení lidí, aby se setkali s podobně smýšlejícími jednotlivci ve světě Web3, je poskytování tokenových odměn MCADE pro nejaktivnější členy komunity. Můžete vydělat krypto za sdílení všeho, co víte o blockchainovém hraní, a můžete odhalit cenné alfa o tom, jak ve výsledku vytěžit ze svého herního zážitku maximum.

Metacade také zobrazí nejsledovanější hry typu Play-to-Earn a bude obsahovat obrovské množství informací pro nové hráče, aby se dozvěděli o všem okolo GameFi. Technologie Blockchain nabízí funkce, kterým se starší tituly nemohou rovnat, a Metacade má za úkol pomoci sektoru pokračovat v expanzi v rámci samotného herního průmyslu poskytováním užitečných informací novým i zkušeným hráčům.

Herní testovací role

Platforma Metacade poskytne komunitě jedinečnou příležitost otestovat zcela nové hry založené na blockchainu. Propojí nové projekty GameFi s komunitou, která je připravena využít všech jejich úžasných funkcí. Na oplátku může komunita testovat tyto nové tituly a vydělávat si v tomto procesu.

Získáním přístupu k některým z nejžhavějších nových titulů před jejich oficiálním vydáním dostane komunita Metacade šanci poskytnout vstup do procesu vývoje. Hráči mohou poskytnout zpětnou vazbu vývojářům, kteří poté implementují jakékoli nové návrhy komunity a opraví případné chyby.

Co dělá MCADE tak cenným?

Rostoucí poptávka po blockchainových službách

Mezi lety 2016 a 2021 počet uživatelů kryptoměn exponenciálně rostl. Ještě v roce 2016 bylo na světě méně než 5 milionů lidí, kteří vlastnili aktiva v kryptoměnách. Do roku 2021 toto číslo vzrostlo na téměř 300 milionů a jen těžko byste hledali jediného člověka, který by neznal Bitcoiny a kryptoměnu.

Toto rychlé tempo přijetí bylo spojeno s explozivní cenovou akcí. Kromě toho došlo v prostoru k rostoucí úrovni inovací. Ve stejném časovém rámci, mezi lety 2016 a 2021, byly vytvořeny zcela nové aplikace technologie blockchain. Nezaměnitelné tokeny ( NFT ) a hry založené na blockchainu jsou jen dva z těchto nových případů použití, ale blockchain také pomáhá řídit expanzi virtuální reality a také dělat věci, jako je automatické zaznamenávání změn životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že rozsah a rozsah toho, co je možné s technologií blockchain neustále roste, poroste také počet lidí, kteří využívají decentralizované služby a kryptoměnu. Popularita technologie blockchain každým rokem stoupá a uživatelé kryptoměn jsou často hluboce zakořeněni v kultuře, přičemž využívají bezpečný a efektivní způsob transakcí bez prostředníků a nízkých překážek vstupu.

Budoucnost GameFi

Blockchain bere herní průmysl útokem. Někteří z nejzkušenějších inovátorů v prostoru přesunuli své operace do blockchainu, protože se snaží vytěžit maximum z toho, co technologie nabízí. Hry jako Axie Infinity a Splinterlands pravidelně přitahovaly více než milion aktivních uživatelů a zdá se, že Metacade je další v řadě, kdo přiláká tuto úroveň uživatelů.

Blockchainové hry obvykle fungují tak, že mají virtuální ekonomiku, která hráčům umožňuje nakupovat a prodávat digitální aktiva přímo na platformě. Tyto prostředky jsou nedílnou součástí hry. Prostřednictvím pokročilých chytrých smluv a nezaměnitelných tokenů mohou hráči nakupovat a prodávat jedinečné předměty, které přímo ovlivňují jejich hru.

Během tohoto procesu nákupu, prodeje a sbírání herních předmětů se generuje vyměnitelná likvidita tokenů, kterou lze následně použít k vyplácení odměn hráčům v kryptoměnách za postup ve hře. Často jsou tituly Play-to-Earn také volně hratelné, což znamená, že uživatelé mohou snadno přistupovat k online zábavě, která přímo poskytuje finanční odměny za čas strávený ve hře.

Metacade: Dobrá pozice pro budoucnost

Metacade stojí na průřezu mezi řadou rychle rostoucích globálních průmyslových odvětví. Tím, že uživatelům blockchainu poskytneme nové způsoby, jak získat odměny za kryptoměny, a pomůžeme urychlit expanzi sektoru GameFi, může mít před sebou velmi velkou budoucnost.

Projekt přímo slouží komunitě Play-to-Earn v řadě klíčových způsobů. Díky poskytování odměn za tokeny MCADE hráčům za přispění užitečnými informacemi a také díky plánům stát se postupem času DAO existuje zdánlivě nekonečné množství funkcí, které jsou pro hráče přínosné, kromě toho, že platforma je největší arkádou Play-to-Earn na blockchainu.

Investoři kryptoměn věří, že projekt by mohl být další velkou věcí v GameFi. Pokud může MCADE konkurovat jiným velkým hrám ve vesmíru, jako je Axie Infinity, pak se může těšit na obrovskou úroveň růstu. Token MCADE byl původně vydán za pouhých 0,008 $, což investorům dalo šanci získat 125 MCADE za 1 investovaný $. Předprodej je aktivní pouze po omezenou dobu a tato cena se má zvýšit až na 0,02 $ za token – 2,5násobek toho, co bylo v první fázi – než bude MCADE nakonec uvolněn pro veřejnost.

Hráči GameFi, stejně jako investoři do kryptoměn, kteří hledají další klenot, který by mohl v nadcházejících letech explodovat, se všichni dychtivě zapojili. Zdá se, že MCADE během předprodeje raketově poroste a může vzrůst až o 200 %. To je určitě projekt, který stojí za to sledovat.