Je FTX insolventní? Proč Binance prodává FTT? – Deep Dive

Generální ředitel Binance CZ oznámil, že burza po odhalení vztahu Alameda/FTX zahazuje své držby FTT

Aktiva společnosti Alameda ve výši 14,6 miliardy dolarů představují 40 % FTT, nativní token FTX

O tom, jak jsou denominovány závazky Alamedy ve výši 8 miliard dolarů, existuje minimum informací

Bankman-Fried založil Alameda a FTX ale střet zájmů hájil

Objem FTT je nízký – nelikvidita by zabránila Alamedě prodat jejich FTT

Alameda nabídla, že koupí CZ FTT za 22 $ za token, protože se množí obavy, že prodejní tlak oslabí trh

CZ říká, že prodej potrvá měsíce

Moje otázka je, proč kryptoměna tímto znovu prochází?

Žijeme ve světě blockchainu, jak těžké je dát tohle všechno na blockchain?

Znovu ne.

Vzhledem k tomu, že PTSD z letní nákazy je pro investory do kryptoměn stále prominentní, když se zdánlivě polovina odvětví zhroutila, je to nyní jako déjà vu. A kdo by tentokrát měl hrát roli padoucha, ale pouze FTX, údajný bílý rytíř, který zasáhl, aby zachránil situaci s nabídkami na záchranu od společností Celsius a BlockFi na poslední chvíli.

Co se stalo?

Kdysi – a v kryptoměnách, to znamená jen před pár lety – Binance pomáhala inkubovat FTX, kteří se dnes představují jako jejich největší konkurenti.

Loni opustili akciovou pozici a za svou čistou investici obdrželi 2,1 miliardy dolarů. To však nebylo zaplaceno v hotovosti, místo toho obdrželi platbu rozdělenou mezi stablecoiny BUSD a, což je zásadní, nativní token FTX, FTT.

Problém se soustředí na platbu přijatou v tokenu FTT. CZ, generální ředitel Binance, na Twitteru oznámil, že „kvůli nedávným odhalením, která vyšla najevo, jsme se rozhodli zlikvidovat jakoukoli zbývající daň z finančních transakcí v našich knihách“.

Dodal: „…pokusíme se tak učinit způsobem, který minimalizuje dopad na trh. Vzhledem k tržním podmínkám a omezené likviditě očekáváme, že to bude trvat několik měsíců.“

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Jaká jsou odhalení o FTX?

Oznámení CZ je reakcí na příběh CoinDesk o rozvaze obchodní firmy Alameda Research.

Alameda je (tak nějak) sesterská společnost FTX, i když detaily jsou trochu temnější. Hedgeový fond/obchodní firmu založil Sam Bankman-Fried, stejný Sam, který stojí v čele FTX, který dlouho čelil otázkám o střetu zájmů mezi těmito dvěma společnostmi.

Burzy žijí a umírají svou likviditou a to je nejtěžší, čeho lze dosáhnout při spuštění nové burzy. Obchodníci se budou řídit likviditou, ale když začnete s nulovou likviditou, nezískáte obchodníky. A z definice vyplývá, že likvidita pochází pouze od obchodníků. Takže je to něco jako perverzní problém slepice a vejce.

Bankman-Fried vyřešil tento problém s kuřecím masem a vejci tím, že nasměroval množství obchodů Alamedy přes FTX, čímž zvýšil likviditu. Brzy se FTX vydal na závody, jeho růst byl fenomenální (zahájen teprve před třemi lety, kdy se Bankman-Fried katapultoval do klubu miliardářů ve svých dvaceti letech).

Otázky kolem střetu zájmů se soustřeďují na to, jaké informace Alameda vidí na trhu, které běžní obchodníci nevidí. Bankman-Fried to zatlačil zpět, ale realita je taková, že Alameda je jedním z největších poskytovatelů likvidity na burze a aktivně obchoduje proti zákazníkům. Za předpokladu, že je to všechno upřímné, je střet zájmů stále snadno vidět.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Mezi těmito dvěma jsou ale další zamotané dějové linie. Zatímco „jsou to dva samostatné podniky“, CoinDesk oznámil, že „divize se rozpadá na klíčovém místě: v rozvaze Alamedy, podle soukromého finančního dokumentu, který CoinDesk přezkoumal“.

Aktiva Alamedy dosáhla 30. června 14,6 miliardy dolarů, z čehož 3,66 miliardy tvořila „odemčená FTT“ a 2,16 miliardy $ „zajištění FTT“. Níže jsem zmapoval rozdělení aktiv, které zahrnuje velkou dávku Solany, kryptoměny, do které byl Sam Bankman-Fried prvním investorem a zůstává hlasitým zastáncem.

Je zřejmé, že jde o velmi znepokojivou bilanci intenzivně korelovaných nástrojů. Ale je to opravdu token FTT, který vyniká, zabírá ohromujících 40 % (mezi zamčenými a odemčenými alokacemi). FTT je koneckonců token vytvořený FTX.

Jak se týká tokenu FTX?

Nejde jen o incestní vazby mezi společností, ani o to, že FTX bylo vytištěno ze vzduchu a nyní zabírá 40 % rozvahy. Protože i zde je problém s likviditou.

Když toto píšu, tržní kapitalizace tokenu FTT je 3 miliardy $ (podle CoinMarketCap) a plně zředěná tržní kapitalizace je 7,9 miliardy $. A teď vidíte problém – Alameda drží 3,7 miliardy dolarů z této tržní kapitalizace, spolu s dalšími 2,2 miliardami dolarů v „zajištění FTT“ – pro kterou je vaše teorie stejně dobrá jako moje, protože nemám ponětí, co to znamená.

Obavy nepotlačují ani další aktiva zmíněná ve zprávě CoinDesk. SRM je jeden, který je nativním tokenem decentralizované burzy Serum založené, uhodli jste, Samem Bankman-Friedem.

Zmíněny jsou další tři tokeny – MAPS, OXY a FIDA. Nebudu předstírat, že o nich moc vím, ale to samo o sobě shrnuje problém. Opět platí, že jsou vysoce nelikvidní – mnohem více než FTT.

A tak velká otázka směřuje k pasivům. FTX má ve své rozvaze závazky v celkové výši 8 miliard USD, z čehož 7,4 miliardy USD tvoří půjčky. Nemohl jsem o nich dohledat žádné další informace, ale není pochyb o tom, že toto číslo je znepokojivé ve srovnání s výše analyzovanou stranou nelikvidních aktiv.

Je třeba zmínit, že mezi závazky je uvedena DFT. To by obavy značně zmírnilo, protože stejná otázka „fantomových“ aktiv by se pak mohla týkat i strany pasiv.

Ale nemáme ponětí, v čem je denominována většina pasiv. I když si ani na okamžik nemyslím, že by Alameda mohla být insolventní, scénář soudného dne je strana pasiv plná fiatů, protože stranu aktiv prostě nelze zlikvidovat a hromadně plnit závazky. Pravděpodobně je to chybně nadhodnoceno vzhledem k vazbám na FTX a ke skutečnosti, že FTT lze tisknout ze vzduchu a má tak nízkou likviditu.

Tato tabulka mluví za vše. Denní objem za posledních 6 měsíců je v průměru 25 milionů dolarů, před nárůstem tento týden, protože tento příběh ožívá. Jednoduše neexistuje způsob, jak by Alameda mohla zlikvidovat smysluplnou část svých držeb FTT, aniž by tankovala tržní cenu. Proto jeho aktiva na papíře výrazně převyšují to, co mají hodnotu v reálném životě.

Co se tedy stane, když Binance prodá?

CZ je tedy vyděšen odhalením kolem tokenu FTT. Vnímaný nedostatek základní hodnoty je jedna věc, ale vytvořit ji ze vzduchu a použít ji k podpoře rozvah je věc druhá. Takže přichází příkaz k prodeji.

Zajímavé je, že CZ poskytl záhadný tweet: „…nebudeme podporovat lidi, kteří za jejich zády lobbují proti jiným hráčům v oboru“, což naznačuje, že je v tom víc než jen obavy ze vztahu Alameda/FTX.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

A i když nevíme, jaká částka 2,1 miliardy dolarů vyplacených akcií Binance z FTX je denominována v BUSD a FTT, není pochyb o tom, že je značná ve srovnání s obchodováním s likviditou na trhu – s 500 miliony dolarů, údajným celkem.

To je důvod, proč generální ředitelka společnosti Alameda Caroline Ellisonová přišla s nabídkou na odkoupení celého pytle FTT od CZ za cenu 22 $ za token. V době psaní tohoto článku je tržní cena 22,20 $. CZ uznal situaci likvidity s tím, že dokončení prodejního příkazu bude trvat několik měsíců.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Již dříve také vysvětlila, že rozvaha uvedená ve zprávě CoinDesk byla neúplná, ačkoli to CZ neodradilo od prodeje.

Mé myšlenky

Jak je tu běžné, panuje zde frustrující nepřehlednost.

Ukazují to Ellisoniny komentáře, že rozvaha je neúplná. Ale dovolte mi, abych se zeptal na toto – proč je v odvětví postaveném na blockchainu tak často problém s transparentností? Proč nemůžeme tyto velké hráče nechat prezentovat své držby a rozvahy v řetězci, aby je všichni viděli?

Totéž jsme viděli během fiaska Terra, přičemž si nikdo nebyl jistý, jaký kapitál držela stráž nadace Luna, která zoufale nasazovala Bitcoiny na obranu hroutícího se pegu.

A opět – zde také déjà vu – celá věc je incestnější než setkání rodiny Lannisterů. Alameda drží tokeny FTT, spuštěné FTX, do kterých investovala Binance, která dostala výplatu v FTT. Při pohledu zvenčí je to šílenství.

Stejné to bylo s Three Arrows Capital držícími Lunu. A BlockFi měl také expozici. A pak Celsius a Voyager Digital. A seznam pokračuje. Všichni byli vystaveni jeden druhému, Terra a tankující Bitcoiny – ošklivá sestupná spirála, která se zřítila jako domeček z karet.

Myslím, že tady tomu tak není. FTX se zdají být v pořádku a věřím, že Alameda má své kachny v řadě. Ale výše uvedené informace jsou znepokojivé a je směšné, že o tom musím vůbec spekulovat. Nemluvě o tom, že zamotané spojení mezi těmito dvěma je nezdravé pro všechny zúčastněné.

To je jen odhad. Samozřejmě nemáme žádné informace o straně pasiv v rozvaze společnosti Alameda. Pokud je to 8 miliard $ fiat, pak by mohl nastat problém. Ale zase nevíme.

Tohle je krypto, tak proč to prostě nemůžeme nalepit na blockchain a přestat se o tom vyjadřovat na internetu? Tento film jsme viděli příliš mnohokrát a začíná být únavný.