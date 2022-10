Je Nexo bezpečné? Krypto věřitel stahuje 150 milionů dolarů z MakerDAO

Je nešťastnou realitou, že každý poskytovatel kryptopůjček se v dnešní době setká s pečlivou kontrolou, protože trh se stále zmítá v chaosu způsobeném Celsiem na začátku tohoto roku.

Nexo se dodnes oddělilo od davu. Minulý týden dokonce oznámili podíl ve federálně autorizované Summit National Bank. Opakovaně uvedli, že se budou vyhýbat nezajištěným půjčkám. Dokonce vypsali nabídku k převzetí společnosti Celsius, když se sporný věřitel dostával do insolvence (i když existuje šance, že šlo pouze o reklamní trik).

Ale nyní se přidaly obavy po regulačních potížích a nějakém podivném pohybu v řetězci.

Nařízení

Osm států podalo minulý týden příkaz k zastavení a upuštění od společnosti Nexo. Je to stejný starý příběh o tom, zda nabízené produkty představují cenné papíry. Nebudu se pouštět do podrobností, protože nejsem právník, ale hrozba, že bude vyžadováno stažení určitých produktů z amerického trhu, by mohla společnost Nexo samozřejmě tvrdě zmáčknout.

Regulátoři v Kentucky ve skutečnosti obvinili Nexo z insolvence a prohlásili, že bez svého nativního tokenu – NEXO – by firma měla „závazky“ (které by převyšovaly její aktiva). Pro každého, kdo má krátkou paměť, přesně to vedl Celsius, než pozastavili výběry a vyhlásili bankrot.

Vzhledem k tomu, že token Nexo má extrémně nízký objem obchodů ve výši 1 % své tržní kapitalizace, lidé si neuvědomují, že pokud se vše obrátí vzhůru nohama, schopnost společnosti Nexo zpeněžit své držby je výrazně menší, než by se na papíře zdálo. Proto ty obavy.

Nexo přesouvá peníze na řetěz

Druhá část přichází s vtipným stažením na řetězu, které lidi zajímalo. Peněženka označená jako peněženka Nexo včera vybrala z MakerDAO přes 150 milionů dolarů.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1576016313918836736

Je zřejmé, že to znepokojuje mnoho lidí vzhledem k paralelám se situací Celsia. Za to, co to stojí, by mě překvapilo, kdyby nějaká insolvence pro Nexo přišla v období relativního klidu na trhu.

Nicméně skutečnost, že regulační orgány nedávno vydaly příkazy k zastavení a upuštění, zde přidává další vrstvu. Ale na druhou stranu, otázka bezpečnosti nebo nezabezpečení byla jen stěží předvídatelná – Nexo mělo vědět a pravděpodobně i vědělo, že to přijde.

Poté, co tyto kroky vyvolaly na trhu určitou kontroverzi, vydala společnost Nexo prohlášení, v němž objasnila, že „tato rutinní transakce uskutečněná včera představuje splacení úvěru v souladu s nejnovější dynamikou trhu a podle standardní správy pokladny společnosti.“

Můj názor na tohle? Stále věřím, že Nexo jsou v pořádku, ale kdybych tam měl finanční prostředky, byl bych dnes určitě trochu nervóznější než minulý týden. Jak jsem řekl, když Terra klesala, výtěžek nabízený pro tyto produkty prostě nestojí za to riziko. Většina z Bitcoinů nabízí výnosy kolem 4 % (základní sazba společnosti Nexo je 3 %-4 %) – jste opravdu ochotni kvůli tomu riskovat všechno?

Je také zvláštní, že Nexo předem nevarovalo trh, aby potlačil jakékoli obavy, protože i to by bylo zřejmé.

Chytrá hra riziko-odměna je v současnosti jen vysadit produkty generující výnosy, dokud nebudeme mít jasnější obrázek. Protože i když si myslím, že Nexo jsou v pořádku a je to pravděpodobně se jedná o velký rozruch o ničem – v záznamech diskutuji o tom, jak moc věřím, že Nexo vedu ve vztahu k mnoha dalším firmám v oboru – opravdu to nemůžeme vědět jistě …a tím je řečeno vše.