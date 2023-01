Je Solana mrtvá? Nejlepší projekty prchají z blockchainu

Pro investory do kryptoměn byl rok 2022 jedním z těch, na které rádi zapomenou.

Ale i přes veškeré utrpení byli fanoušci Solany zraněni víc než většina ostatních. Na začátku roku 2022 byla Solana pátou největší kryptoměnou na světě s tržní kapitalizací 54,5 miliardy dolarů. Dnes je na šestnáctém místě v žebříčku, když ze svého maxima shodila přes 95 %, nyní má hodnotu 4,4 miliardy dolarů.

Za prvé, je to zřejmé. Makroklima se za poslední rok nezměrně změnilo. Po deseti letech úrokových sazeb na úrovni suterénu a volně plynoucí tiskárně peněz Federální rezervní systém vytáhl zástrčku.

A stejně tak poprvé v krátké historii kryptoměny čelí medvědímu trhu v širší ekonomice. Během explozivního býčího běhu předchozí dekády se vše s radostí těšilo závratným výnosům. Ale teď je párty u konce.

Jak již bylo řečeno, vykreslení Solany proti Bitcoinu ukazuje, jak výrazný byl nedostatečný výkon.

Prvním problémem jsou neustálé výpadky. V červnu jsem psal o tom, jak mi Solana připomíná moje rozbitá sluchátka. Víte, je skvělé, když fungují, ale vzhledem k tomu, že musím neustále otáčet sluchátka, odpojovat a znovu připojovat, abych mohl poslouchat hudbu, není to pro mě ideální.

Solana je jako ta sluchátka. Na nějakou dobu změnila své přední TPS a levné gas fees, čímž se stala „zabijákem ETH“ a v důsledku toho si během pandemie užívala záplavy zájmu a vysokých zisků.

Samozřejmě, jak jsem uvedl výše, bylo to v období expanze všech rizikových aktiv a due diligence v oblasti kryptoměn altcoinů nebyla přesně tak detailní, jak by měla být. Pod kapotou Solany byly – a jsou – vážné problémy, protože výpadky pokračovaly neúprosným tempem.

Poraďte mi – jak užitečný je blockchain, když tak často vypadává?

V tom článku z června jsem napsal, že „už mě trochu unavuje používat slova ‚potenciál‘, ‚mohl by‘ a ‚možná‘, když dojde k diskuzi o Solaně“. Od té doby klesla cena o dalších 70 %, přičemž se všem zdá, že trh se vzdal naděje Solany na dosažení relevance.

Vzestup Layer 2s také ohrožuje základní premisu Solany a útočí na její hlavní případ použití. Layer 2s fungují, což je jednoduché tvrzení, které Solana sama o sobě nyní jednoduše nemůže obhájit.

Ach. Během posledního měsíce bylo těžké mluvit o čemkoli, co souvisí s kryptoměnami, a nezmínit se o zlatém rytíři, který se stal arci padouchem – Samovi Bankman-Friedovi. Ale bohužel jeho skon měl pro Solanu hrozné následky.

Zneuctěný zakladatel FTX byl oddaným raným podporovatelem Solany a token se dokonce objevil v hojně publikované rozvaze FTX, když zoufale hledala investory na poslední chvíli. Ve skutečnosti byl Bankman-Fried největším šampionem Solany.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021