Jsou meme mince zpět, když Shiba a Doge raketově stoupají? Eh… ne

Klíčové info

Rok 2023 začal na kryptotrhech žhavě a meme coiny přinášejí značné zisky

Měkčí makroklima podpořilo zisky

Shiba Inu vzrostl o 50 %, ozývající se také kolem spuštění ekosystému vrstvy 2

Náš analytik varuje investory, že vše nemusí být tak, jak se zdá

Připadá mi to trochu bláznivé psát, ale jsme tady. Rok 2023 je v plném proudu na krypto trzích s překypujícím optimismem, že měkčí data o inflaci povedou k uvolnění měnové politiky dříve, než trh dříve očekával.

A jednou takovou „třídou aktiv“, z níž lze těžit, jsou memy. Doggy coiny tisknou návratky, které jsou přímo z 1. čtvrtletí roku 2021, v době, kdy Reddit válčil s Wall Street kvůli GameStopu, Elon Musk denně tweetoval o chlupatých psech a tiskárna peněz byla nepřetržitě zapnutá.

Král a královna vesmíru, to je Dogecoin a Shiba Inu, jsou v tomto roce aktuálně o 22 % a 49 % výš.

Bonk, nejnovější meme připojující se do party

Možná nejlépe vystihuje tento bizarní případ Bonk. Meme mince inspirovaná Shiba Inu byla uvedena na trh na Štědrý den na Solaně. Víte, ta samá Solana, která byla ve válkách, trpěla úzkými vazbami se Samem Bankman-Friedem, opakovanými výpadky vypínala síť a viděla, jak několik jejích špičkových projektů prchalo za konkurenčními blockchainy.

Objektivně bylo spuštění na Solaně – a v hlubinách medvědího trhu o nic méně – objektivně podivným rozhodnutím. A přesto, jaká je logika na trhu krypto memů? Mince vzrostla o 2 500 % během deseti dnů a explodovala směrem nahoru přes tržní kapitulaci 200 milionů dolarů. Od té doby se trochu propadla zpět na Zemi, ale stále se obchoduje s tržní kapitalizací 50 milionů dolarů.

Proč se memům tak daří?

Proč se ale meme coinům tak dobře daří? No, první odpověď je, že celému kryptotrhu se nyní daří. Když se podíváme i na ty největší kryptoměny, všechny tisknou působivé výnosy. Memy ve srovnání s tím nevypadají tak závratně.

Nárůst je způsoben tím, že údaje o inflaci jsou pod očekáváním. Zatímco čísla jsou stále extrémní a daleko na sever od 2% cíle Fedu, jsou patrné známky toho, že dosáhl svého vrcholu. Investoři to považovali za známku toho, že rozsudek smrti pro riziková aktiva, tedy vysoké úrokové sazby, se v důsledku toho může odlepit dříve.

Shiba Inu ze své strany prudce stoupá více než jen pozitivními makro faktory. Po zprávě, že bude uvedena na Upbit, nejpopulárnější jihokorejskou burzu, vyskočila o 20 %. To přichází uprostřed humbuku kolem nadcházejícího a velmi očekávaného uvedení Shibarium Beta.

Shibarium Beta bude síť vrstvy 2 postavená na Ethereu, stejně jako Polygon a Arbitum.

Je to udržitelné?

Osobně nemohu tomuto (stále záhadnému) projektu Layer-2 od Shiba přikládat příliš velkou váhu. Memy jsou přesně takové – memy – a ty nikdy nebyly zásadní hrou. Chtělo by to mnohem víc než slepé spekulace o Shibarium, aby mě přesvědčily, že Shiba bude někdy použita k něčemu jinému, než ke snaze ji koupit s nadějí, že se prodá za vyšší cenu.

Ale tak je to s memy. Nikdy zde nebyl argument, že mají nějakou hodnotu. Vždy byly jakýmsi prostředníkem k obezřetnému investování, zlobivým mladším sourozencem, co se nestaví k „zodpovědnosti“ skutečného investování.

Nicméně, to je všechno zábava a hry v klimatu, které vytisknou více peněz než kdykoli v historii. Všechno je skvělé, když jsou úrokové sazby nulové a levný kapitál všudypřítomný. A je úžasné, když svět zasáhne pandemie, miliony lidí jsou zavřené a nemají za co utratit kontroly stimulů.

Bohužel to není svět, ve kterém už žijeme. Už jsem to řekl a řeknu to znovu – s memy je konec legrace. Už se neprezentují jako šance na zisk do důchodu. Vždy to byli bezohlední hazardní hráči, a to je dobře. Ale teď už nejsou tímto novým zdrojem nekonečné zábavy, jen tak trochu sedí, když se svět potýká s nejhorší ekonomikou od spuštění kryptoměn, kdy byl Bitcoin uveden do provozu v roce 2009.

Věci mohou být optimističtější než před měsícem nebo dvěma. Inflace je ale stále ochromující, přestože mírně klesla. Sazby jsou stále vysoké a existuje milion proměnných, které by mohly tuto volatilní ekonomiku ve velmi krátkém čase značně zhoršit.

Je stěží to říct, ale buďte opatrní s doggy coiny. Když hudba přestane hrát – a to se stává vždy – není to místo, kde by bylo veselo.