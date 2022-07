FTX mají prsty v hodně záležitostech. To se týká i politiky.

„Docela rychle vám dojdou opravdu efektivní způsoby, jak se udělat šťastnějšími utrácením peněz,“ řekl v minulosti generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried. „Nechci jachtu.“

Bankman-Freid sice nechce luxusní hračky, ale chce ovlivňovat svět, a to se částečně projevilo v řadě politických darů. Nikdo není prominentnější než Joe Biden, přičemž současný prezident obdržel od Bankman-Frieda během prezidentské volby v roce 2020 5,2 milionu dolarů.

Celkem dosud ze svých peněz rozdal více než 21 milionů dolarů různým demokratickým kandidátům a demokratickým parlamentům.

Co se týče voleb v roce 2024? Bankman-Fried říká, že by mohl utratit až 1 miliardu dolarů v závislosti na kandidátech (nikoli na straně), přičemž podlaha bude pravděpodobně „severně od 100 milionů dolarů“.

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

— SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022