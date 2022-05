Token fotbalového klubu Santos získal za posledních 24 hodin 8%, což bylo obecně šetrné k žetonům fanoušků.

Tento stručný průvodce obsahuje vše, co potřebujete vědět o tokenu fanoušků Santos FC, včetně toho, zda a kde jej koupit, pokud se rozhodnete.

Vzhledem k tomu, že SANTOS je tak novým aktivem, ještě není kótováno na velkých burzách. Stále však můžete zakoupit SANTOS pomocí DEX (decentralizované burzy), což znamená, že existuje několik kroků navíc. Chcete-li koupit SANTOS právě teď, postupujte takto:

Doporučujeme Binance, protože se jedná o světově přední trading platformu s nabídkou různých aktiv, peněženku a burzu v jednom, dále nabízí jedny z nejnižších poplatků v oboru. Je navíc uživatelsky přátelská pro začátečníky a má více dostupných platebních metod, v porovnání s ostatními dostupnými službami.

Budete muset vytvořit vlastní peněženku, zajistit si adresu a odeslat na ni vaše mince.

Stačí přejít na Pancakeswap a "připojit" k ní vaší peněženku.

Nyní, když jste připojení, budete moci měnit za 100ky mincí, včetně SANTOS.

Santos FC Fan Token (SANTOS) byl vytvořen díky partnerství mezi Binance launchpool a fotbalovým klubem. Santos FC je brazilský sportovní klub se sídlem ve státě São Paulo.

Díky tomuto partnerství získala Binance status sponzora a držitele licence s právem spravovat a kontrolovat produkty NFT.

Účelem dohody bylo prohloubit vztahy s fanoušky, zvýšit zapojení fanoušků a přitáhnout pozornost uživatelů Binance, kteří by mohli do mince investovat.

Držitelé SANTOS mají tyto výhody: právo hlasovat v anketách a účastnit se činnosti klubu a souvisejících akcí.

Majitelé tokenu SANTOS mají také přístup ke speciálním privilegiím, exkluzivním odměnám a omezeným a sběratelským NFT.

SANTOS se rozhodně vyplatí investovat, pokud je vaše načasování správné. To se bohužel často nedá dopředu vědět. Jakékoli investiční rozhodnutí by mělo vzít v úvahu vaši toleranci vůči riziku. Neberte žádné cenové předpovědi za nominální hodnotu.

Výhledy většiny analytiků jsou chmurné. Trading Beasts předpovídají pokles na 4,23 USD do konce letošního roku. Predikce ceny je ještě více medvědí a v tomto období předpovídá pokles na 2,37 USD.

V prosinci 2023 Price Prediction předpovídá, že cena mince mírně vzroste na 3,54 USD. Wallet Investor není nijak zvlášť optimistický a předpovídá, že cena tokenu fanoušků Santos FC se v té době bude obchodovat za pouhých 2,8 $.

Trading Beasts předpovídají býčí run pro Santos FC Fan Token. V roce 2023 dosáhne 7 USD.

