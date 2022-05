Token společnosti Kyber Network včera získal 22 % a dnes přidal další třetinu ke své hodnotě, čímž znovu otestoval maxima z minulého týdne. Jak se bude pohybovat jeho cena?

Nehledejte nic jiného než tento krátký článek, kde najdete všechny podrobnosti o KNC: co to je, stojí za to investovat a nejlepší místa, kde nyní koupit KNC.

Nejlepší místa k nákupu KNC nyní

Co je KNC?

KNC je nativní token Kyber Network Crystal v2, který sám sebe popisuje jako špičkový multichain DeFi hub likvidity. Shromažďuje likviditu z různých zdrojů a poskytuje bezpečné a okamžité transakce v jakékoli decentralizované aplikaci (DApp).

Jeho hlavním cílem je umožnit DEXům, DeFi DApps a dalším uživatelům přístup k fondům likvidity, které poskytují nejlepší sazby. Všechny transakce v této síti probíhají on-chain, což znamená, že jakýkoli průzkumník bloků Ethereum je může snadno ověřit.

Projekty mohou stavět na Kyberu a využívat jeho služby, jako je agregace likvidity, okamžité vypořádání tokenů a přizpůsobitelný obchodní model.

Mám si dnes koupit KNC?

Do KNC se rozhodně vyplatí investovat, pokud je vaše načasování správné. To se bohužel často nedá dopředu vědět. Jakékoli investiční rozhodnutí by mělo vzít v úvahu vaši toleranci vůči riziku. Neberte žádné cenové předpovědi za nominální hodnotu.

Předpověď ceny KNC

Digital Coin předpovídá, že KNC dosáhne 3,99 dolaru v roce 2023 a poté klesne na 3,83 dolaru v roce 2024. V roce 2025 se vrátí a dosáhne 5,28 dolaru. Předpovídají další pokles na 4,83 USD v roce 2026, než se zotaví na 6 USD v roce 2027.

