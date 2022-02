Komodo (KMD) o 5 % výše za 7 dní, když většina coinů klesá

Ceny coinů komodo (KMD) vyskočily o 5 % uprostřed globálního krvavého masakru kryptoměn a navzdory dnešnímu poklesu jsou připraveny k velkému nárůstu v důsledku nedávných cenových pohybů.

Dnes coin KMD začal vystřelením o více než 25 %, aby si zajistil denní maximum 0,657233 USD, než se v době psaní tohoto článku stáhl zpět na cenu 0,478111 USD.

Pojďme se do hloubky ponořit do faktorů, které podporují nárůst cen komoda.

Komodo je stručně řečeno otevřená decentralizovaná víceřetězcová platforma. Jeho nativní token je KMD.

Platforma Komodo i coin KMD získávaly v kryptoprostoru na síle díky alternativnímu přístupu společnosti Komodo k dosažení interoperability mezi řetězci.

Níže jsou uvedeny hlavní důvody, které přispívají k současnému zvýšení cen KMD.

Jedním z nejlepších a hlavních pokroků, které protokol Komodo letos udělal, je nedávná podpora 13 samostatných blockchainových sítí na AtomicDEX.

🥁🚨 @AtomicDEX adds @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 more protocols🚨🥁 #AtomicDEX now offers a new bridging solution that helps support blockchain scalability efforts for both the @ethereum and @Bitcoin cash ecosystems.🎉 pic.twitter.com/9EhTnhmb9C

AtomicDEX nabízí podporu sítím kompatibilním s Ethereum Virtual Machine a sítím, které sdílejí zdrojový kód s Bitcoinem (BTC), jako je Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) a Bitcoin Cash (BCH).

Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example.

— LT (Will never ask for or give away crypto) (@LTLovesdigi) February 20, 2022