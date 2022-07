Klíčové info

Procento phishingových útoků, za které jsou kryptoměny zodpovědné, se v roce 2022 více než ztrojnásobilo na 6,6 %

Procento phishingových útoků, za které jsou kryptoměny zodpovědné, je nižší než v jiných odvětvích ve srovnání s celkovou tržní kapitalizací

Odvětví plateb utrpělo 6,1% nárůst phishingových podvodů ve srovnání s rokem 2021

Regulátoři se budou těmito studiemi zabývat, protože mají za cíl vypracovat legislativu pro stále se rozvíjející průmysl, ale SaaS, sociální média a odvětví plateb mají úměrně vyšší záznamy o phishingu.

Intro

Každý zná někoho, kdo naletěl phishingovému podvodu. Zdá se, že tyto podvody jsou stále více rozšířené, ale byl jsem zvědavý, jaké je rozdělení mezi průmysly a která odvětví trpí stále více. Navíc, když se kryptoměna často značí jako hřiště zločinců a podvodů, podporují skutečně čísla tento předsudek?

Phishingové útoky v roce 2021

V roce 2021 byla kryptoměna zodpovědná pouze za 2 % phishingových útoků, jak ukazuje níže uvedený graf. Dominantními odvětvími byly finanční služby, sociální média a SaaS/webmail, které dohromady přispěly k více než 68 % útoků.

1. čtvrtletí roku 2021 je však ve světě kryptoměn už dávno. Tržní kapitalizace tohoto odvětví začala v tomto čtvrtletí těsně před 800 miliardami dolarů (po prudkém růstu ji uzavřela na 2 biliony dolarů).

Jaká jsou tedy tato čísla v porovnání s jedním rokem – 1. čtvrtletím roku 2022? Tržní kapitalizace kryptoměn byla na vstupu do čtvrtletí 2,2 bilionu dolarů (a poté 2,1 bilionu dolarů na jejím výstupu, ve skutečnosti byla relativně stabilní – krvavá lázeň začala ve 2. čtvrtletí). Takže kryptotrh je mnohem větší a pevnější, protože tržní kapitalizace byla v roce 2022 2,8x větší než na začátku roku 2021, pomáhá to poskytnout kontext pro skutečnost, že phishingové útoky v procentech vzrostly více než 3x z 2 % na 6,6 % za poslední rok.

Úplný graf zobrazující všechna odvětví je níže a ukazuje aktualizovanou pozici toho, jak si kryptoměna stojí ve srovnání s jinými odvětvími.

Pohyb ve srovnání s jinými odvětvími

Dalším zjištěním čísel je skutečnost, že phishingové útoky zaměřené na odvětví plateb vzrostly o 6,1 %, přestože se odvětví z hlediska celkové velikosti příliš nehýbe.

To vykresluje další kontext růstu kryptografického čísla, protože tento sektor není nepodobný platbám, což naznačuje, že se možná stává cílem phishingových útoků. Nicméně, vidět tak prudký skok platebních útoků je podstatně otřesnější než pohyb v kryptoměně, což má velmi reálný důvod poukazovat na růst velikosti tohoto odvětví a na skutečnost, že regulace ještě musí dohnat.

Velikost kontextu odvětví

Vzhledem k tomu, že velikost kryptoměny nyní přesahuje několik odvětví ve studii, je třeba to vzít v úvahu – velikost trhu samozřejmě ovlivňuje, jak časté jsou phishingové útoky.

Odvětví SaaS/webmailu má skutečně podstatně větší problém, s 20 % útoků, ale odhadovaná hodnota odvětví pod 200 miliard dolarů je daleko za kryptoměnami. Prevalence útoků na sociálních sítích také zaostává za kryptoměnami s hodnotou 200 miliard dolarů, avšak 12,5 % útoků (a toto číslo bylo v předchozím roce zhruba 20 %). Také odvětví plateb, jak ukazuje graf, je ve srovnání s kryptoměnami nepříznivé.

Závěr

Při hodnocení toho, co to všechno znamená, za prvé, změna z 2 % na 6,6 % za poslední rok víceméně odpovídá růstu odvětví a dá se očekávat. Kromě toho se ve srovnání s jinými odvětvími nezdá, že by kryptoměny byly odlehlé, s množstvím útoků v porovnání s velikostí odvětví je mnohem méně než ostatní, jako je SaaS, sociální média a platby.

Data tedy naznačují, že krypto je poněkud nespravedlivě znehodnoceno svou pověstí na divokém západě, přestože zůstává problémem.

Nelze obejít skutečnost, že prostor má rozhodně svou stinnou stránku, i když je to jen nepatrný podíl všech inovací a pokroku, kterého se dosahuje jinde. A právě tato temná stránka, doufejme, začne být držena na uzdě a níž budou mít regulátoři svůj zrak – nicméně při pohledu na čísla a srovnání s jinými odvětvími nejsou kryptoměny osamocené a to dobré velmi převažuje špatné.

Zdroje

