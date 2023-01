Krypto potřebuje více veřejných společností – kolaps Circle IPO svědčí o problémech v tomto odvětví

Klíčové info

Circle vydává stablecoin USDC, pátou největší kryptoměnu na světě s tržní kapitalizací 44 miliard dolarů

Společnost Circle oznámila plány vstoupit na burzu v červenci 2021 za cenu 4,5 miliardy dolarů

Toto ocenění se loni v únoru zdvojnásobilo na 9 miliard dolarů, ale v prosinci byla transakce zrušena

Náš analytik Dan Ashmore prohlašuje, že krypto potřebuje více veřejných společností, aby získalo legitimitu

Společnost Circle tvrdí, že má dlouhodobý záměr zveřejnit, ale Ashmore píše, že to závisí na určitých proměnných

V roce 2021 to bylo ve světě kryptoměn růžové.

Burza jménem Coinbase vstoupila na burzu v dubnu v hodnotě 86 miliard dolarů. Byla to první velká krypto společnost, která vstoupila na burzu. Okamžitě byla prohlášena za finančního giganta na Wall Street, její tržní kapitalizace byla větší než burzy, na kterých se obchodovalo. Tržní kapitalizace Nasdaqu byla 26 miliard USD, zatímco ICE (mateřská společnost NYSE) byla oceněna na 67 miliard USD.

Právě v této souvislosti společnost Circle, emitent USD Coinu, páté největší kryptoměny a druhého největšího stablecoinu na světě, oznámila své vlastní plány na veřejné obchodování. V hodnotě 4,5 miliardy dolarů se do konce roku měla obchodovat na newyorské burze cenných papírů pod tickerem CRCL.

Společnost Circle poté začala bojovat o podíl na trhu prostřednictvím svého USD Coinu od konkurenčního Tetheru a ceny kryptoměn stále stoupaly. Do února 2021 se jeho ocenění zdvojnásobilo na 9 miliard dolarů. A pak se vše změnilo.

Medvědí trh ukončil naděje na vstup na burzu

Jak svět přecházel do napjatého monetárního prostředí a sazby rostly v reakci na inflační krizi, cena rizikových aktiv klesala. Nejhůře dopadly kryptoměny, přičemž trh byl naprosto zpustošený.

To zhatilo plány společnosti Circle vstoupit na burzu a společnost je nakonec v prosinci zrušila. Dobrým způsobem, jak zhodnotit, jak špatné by bylo načasování, kdyby se Circle stal veřejným, je podívat se na cenu akcií Coinbase (napsal jsem podrobně o situaci Coinbase zde ).

I po 45 % na začátku nového roku je tržní kapitalizace stále na 13 miliardách dolarů, což je o 85 % méně než její hodnota 86 miliard, když byla zveřejněna. S ohledem na to není těžké pochopit, proč se společnost Circle rozhodla nechat dohodu ztroskotat.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54 — Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022

Krypto potřebuje veřejné společnosti

Velkým propadákem v tom všem jsou kryptoměny. Napsal jsem toho hodně o tom, co považuji za největší problém posledního roku, a to je zásah do reputace celého odvětví.

Nejen to, ale pokračující nedostatek transparentnosti obklopující tolik centralizovaných společností v prostoru je škodlivý. Příliš dlouho tyto společnosti působily ve světě divokého západu s nulovou regulací a svobodnou vládou.

Binance je dobrým příkladem. Zveřejnila důkazy o zprávách o rezervách v důsledku zhroucení FTX , avšak společnost Mazars, partner pro audit, který rezervy vydává, vztah náhle zrušil a přestal poskytovat takové zprávy všem krypto společnostem.

Stalo se to uprostřed pokračujícího nedorozumění ohledně toho, co zprávy signalizovaly. Jmenovitě šlo o audity, které mnozí v kryptoprůmyslu prohlásili za audity, ale ve skutečnosti tomu nebylo nic blízkého. Nebyla tam žádná zmínka o závazcích, ani nikde nebyly dostatečně podrobné, aby poskytly investorům jakoukoli důvěru.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Pád tolika těchto centralizovaných hráčů – Genesis, Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital, BlockFi, FTX, abychom jmenovali alespoň některé – celé odvětví nezměrně poškodil.

Zvýšený počet veřejných společností by pomohl čelit reputační ráně, kterou kryptoměny utrpěly. Jak špatně si Coinbase vedl pro investory, jeho přítomnost na akciovém trhu dodává nádech legitimity odvětví, které to tak nutně potřebuje.

Circle tvrdí, že má nadále v úmyslu zveřejnit, pokud v budoucnu nastane ten správný okamžik. Celý kryptoprostor by měl doufat, že se to potvrdí, protože průmysl pokračuje v boji o legitimitu na velké scéně.