Krypto trh 7krát větší než před Covidem

Evropská unie touží po přísnější regulaci kryptotrhu a v důsledku toho Evropská centrální banka kritizovala kryptoměny. Předsedkyně Christine Lagardeová se dříve objevila v televizi a označila kryptoměny za bezcenné.

Ale vědí, kdo je ‚nepřítel‘? Aby to zmapovala Evropská centrální banka (ECB), nedávno zveřejnila zprávu nazvanou „Dešifrování rizik finanční stability na trzích kryptoaktiv“.

Jedna věc je jistá a nepotřebujete k tomu zprávu, zájem o kryptoměny od začátku korony dramaticky vzrostl. To je naštěstí také závěr ECB. Píší, že navzdory nedávnému poklesu je kryptotrh jako celek sedmkrát větší, než byl na začátku roku 2020.

Spotřebitelé hrají hlavní roli

Jejich zpráva zahrnovala několik spotřebitelských průzkumů v Belgii, Německu, Španělsku, Francii, Itálii a Nizozemsku.

Tyto průzkumy zjistily, že asi 10 % domácností může vlastnit kryptoměnu. Je zajímavé, že většina vlastníků uvedla, že vlastní méně než 5 000 USD, zatímco pouze 6 % tvrdilo, že vlastní kryptoměny v hodnotě více než 30 000 USD.

Ale kdo vlastně investuje do kryptoměn? Jde především o mladé dospělé muže a vysoce vzdělané lidi. A to je zajímavá statistika: pokud je jejich finanční gramotnost na nejvyšší nebo nejnižší úrovni, je velká šance, že někdo bude držet kryptoměnu.

Institucionální investoři chtějí (nepřímé) kryptoměny

Zpráva se nezabývá pouze rolí spotřebitelů, ale také rolí institucionálních investorů. Píší, že došlo ke zvýšení korelace mezi kryptoměnou a cenami akcií během (a po) stresu na trhu v březnu 2020, stejně jako během poklesů na trzích v prosinci 2021 a květnu 2022.

Podle zprávy to naznačuje, že během volatilních období se kryptotrh stal těsněji svázán s tradičními rizikovými aktivy, což je trend, který může být částečně způsoben větším zapojením institucionálních investorů.

Podíváme-li se na uplynulých 15 dní, je vidět, že se bitcoinu nepodařilo udržet nad 30 000 eur, cena bitcoinu je aktuálně o 37 % nižší než na začátku roku 2022. Ve stejném 15denním období sdílí Shopify klesl o 76 %, Snap se zhroutil o 73 %, Netflix klesl o 70 % a dokonce Cloudflare klesl o 62 %. Všechno jsou to akcie velkých technologických společností, takže možná trocha bitcoinu v portfoliu není tak špatný nápad. Mezi institucionálními investory je podle ECB určitě poptávka po nějakém bitcoinu do jejich portfolia.

Fidelity Digital Assets také provedla průzkum mezi evropskými institucionálními investory, přičemž 56 % uvedlo expozici vůči kryptoměně. To je nárůst o 45 % ve srovnání s rokem 2020. Podle ECB by to mohlo být způsobeno tím, že vládní opatření mohla být interpretována jako schválení kryptoaktiv. Například od července 2021 mohou německé institucionální investiční fondy investovat až 20 % svého majetku do kryptoměn.

Více možností investování

To je částečně umožněno rostoucí dostupností derivátů a cenných papírů založených na kryptoměnách na regulovaných burzách, jako jsou futures, směnky obchodované na burze, fondy obchodované na burze a mimoburzovně obchodované trusty, které v Evropě v posledních letech rostly na popularitě.

Tyto produkty spolu s clearingovými zařízeními učinily krypto aktiva pro investory dostupnější, protože je lze obchodovat na tradičních burzách. To také zajišťuje, že se investor nemusí starat o úschovu a zabezpečení své kryptoměny. Přesto Evropa zaostává za zbytkem světa, pouze 20 % kryptofondů se nachází na našem kontinentu.

Kryptoměna s sebou nese rizika

Podle zprávy bude zájem institucionálních investorů o kryptoměny pouze růst, ale to bude spojeno s větším rizikem. Částečně je to proto, že evropské banky nabízejí deriváty na krypto, aniž by ve skutečnosti měly krypto v úložišti. Tyto odvozené krypto produkty sledují výkon různých krypto kotací. Vědci o tom říkají:

„Jakékoli vystavení institucí založené na kryptoměnách, zejména pokud jsou aktiva nezajištěná, by mohla ohrozit kapitál s potenciálními vedlejšími účinky na důvěru investorů, půjčky a finanční trhy, pokud jsou expozice dostatečně velké.“

S cílem omezit tato rizika a ochránit investory před nimi samými (povzdech) byly předloženy návrhy na přísnější regulaci. Ty je ještě potřeba schválit.

Jeden z návrhů zahrnoval nařízení o trzích krypto-aktiv (MiCA) s cílem posílit trhy a kontrolovat regulační nejistoty. Návrh MiCA byl zveřejněn již v září 2020 a musí být ještě schválen. To znamená, že se nebude uplatňovat dříve než v roce 2024, protože se očekává, že se začne používat až 18 měsíců po vstupu v platnost.