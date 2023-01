Krypto trhy se zotavují, ale škody zůstávají vážné

Klíčové info

Bitcoin je téměř o 50 % od svých minim, ale stále je o více než dvě třetiny nižší než od historických maxim

Některé metriky on-chain ukazují, jak moc je rally bledá ve srovnání s předchozím pádem

Pozitivních zpráv z odvětví je stále málo, protože trh se připravuje na nejnovější politiku úrokových sazeb, které budou odhaleny na středečním zasedání FOMC

Začněme hádankou. Jakého zisku/ztráty dosáhnete, pokud aktivum, které vlastníte, vzrostlo o 47 %, zatímco dříve kleslo o 77 %?

Odpovědí je děsivá ztráta 67 %.

To je problém, kterému čelí bitcoinoví investoři, kteří na konci roku 2021 nakupovali na historických maximech. Trhy sice zahájily rok ve strhujícím stylu, ale je důležité neztrácet perspektivu.

Lidé však mají krátkou paměť. Vzhledem k tomu, že Bitcoin vzrostl téměř o 50 % z minima po kolapsu FTX , krypto trhy z nich mají opět ten závratný pocit. Je úžasné, co může naděje udělat pro lidi, co? A nadějí myslím naději, že úrokové sazby opět klesnou.

Federální rezervní systém kontroluje cenu Bitcoinu

Minulý týden jsem napsal článek o tom, jak tato nejnovější rally, pokud něco ukazuje, jednoduše jednou provždy dokazuje, jak moc se Bitcoin obchoduje jako aktivum s extrémním rizikem.

Bitcoin byl rozdrcen v loňském roce, když se centrální banky po celém světě poprvé v existenci Bitcoinu staly jestřábí. Vzhledem k tomu, že levné peníze z poslední dekády již nejsou k dispozici a vysoké výnosy z jiných investic, jako jsou státní pokladniční poukázky, se zhroutila vysoce riziková aktiva.

Technologický sektor, který je také notoricky citlivý na úrokové sazby, propouští zaměstnance nalevo, napravo i uprostřed – Meta, Salesforce, Twitter, Google a tento seznam pokračuje.

Toto poslední oživení nyní přichází, když se inflace začíná ochlazovat, s obnovenou nadějí, že bolest dusící měnové politiky ve skutečnosti jednoho dne skončí.

Trh zůstává zdevastovaný

Zatímco obraz nepochybně vypadá růžověji než tentokrát před dvěma měsíci, kryptotrh je stále ve světě bolesti.

Bankroty stále plynou – viz Genesis podání minulý týden – zatímco existuje mnoho dalších potenciálních katalyzátorů poklesu, protože trh se stále potápí v chaotickém nepořádku Sama Bankmana-Frieda: DCG například stále představuje spoustu nejistoty.

Zatímco ceny běží, neexistují žádné zvlášť dobré zprávy, které by tuto rally vysvětlily. Jak jsem řekl, je to všechno makro, investoři zírají přímo na Federální rezervní systém.

Několik grafů vykresluje dobrý obraz bolesti, která na trzích stále existuje. Navzdory nedávnému vzestupu ukazatel čistého realizovaného zisku, což je metrika v řetězci vypočítaná porovnáním ceny nedávno přemístěných mincí s cenou, za kterou se pohybovaly dříve, ukazuje, jak moc nedávná rally bledne ve srovnání s rozsahem podzim loňského roku.

Po pravdě řečeno, není třeba věci komplikovat. Navzdory rozruchu „zajišťovacích“ narativů a „nesouvisejících investic“, které se kolem COVID vznášely, je jasné jako ve dne v noci, že Bitcoin právě teď obchoduje s očekáváním úrokových sazeb.

Níže uvedený graf je možná tím nejdůležitějším ze všech kryptoměn za posledních pár let.

Toto malé odskočení na konci by se mohlo velmi rychle obrátit v závislosti na tom, jak se věci otřesou na nadcházejícím zasedání Fedu. Mohlo by to také být naopak, pokud by věci skončily jestřábí, než je v současné době na trhu cena.

Ať tak či onak, je jasné, co právě teď hýbe trhy.